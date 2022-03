Geen straf voor jongeman uit Roeselare na kopstoot op vakantie in Portugal, wel 8.700 euro schadevergoeding

Na een kopstoot tijdens een zomervakantie in het Portugese Albufeira heeft een 21-jarige jongeman uit Roeselare van de rechter geen straf gekregen. De rechter achtte de kopstoot wel bewezen maar vond dat een opschorting van straf volstond. Wel moet de jongeman het meisje uit Roeselare dat slachtoffer was zo’n 8.700 euro schadevergoeding betalen.

In de zomer van 2019 waren twee vriendengroepen – een groepje jongens en een groepje meisjes – uit de Roeselaarse regio in het populaire Portugese vakantieoord aanwezig. Tijdens een uitje en wat alcohol kwam het tot een discussie tussen R.V. en een meisje uit het andere groepje.

“Zij sprak kwaad over mijn vriendin en kafferde me van dichtbij uit. Ik ben mijn zelfbeheersing verloren en heb een kopstoot uitgedeeld. Zoiets was me nog nooit eerder overkomen. Ik heb er spijt van”, aldus de jongeman.

Neusbreuk

Door de kopstoot liep het meisje een neusbreuk op en moest ze meteen het vliegtuig huiswaarts nemen. Aanvankelijk ontkende R.V. maar na confrontatie met correspondentie met een vriendin waarin hij expliciet toegaf, veranderde hij het geweer van schouder.

Na onderzoek door het parket werd de zaak geseponeerd maar daar liet het slachtoffer het niet bij. Via een rechtstreekse dagvaarding zorgde ze dat R.V. toch voor de Belgische rechter moest verschijnen. “Dat kan omdat een Belg die in het buitenland een strafbaar feit heeft gepleegd, ook in België bestraft kan worden”, legde advocate Elisabeth Vanpeteghem uit.

(LSi)