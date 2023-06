Geen straf voor Ichtegemse politieman die thuis systeem raadpleegde na vechtpartij waarin hij betrokken was

Een 32-jarige politieman is voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan misbruik van vertrouwen, omdat hij thuis het computersysteem raadpleegde na een vechtpartij waarin hij betrokken was. De rechtbank legde hem evenwel geen straf op.

Op 25 augustus vorig jaar raakte het lid van het Brugse politiekorps buiten zijn functie betrokken bij een vechtpartij met een vrouw in Brugge. Na de schermutseling diende de vrouw een klacht in en tijdens het daaropvolgende onderzoek ging de agent zijn boekje te buiten door van thuis uit – hij was in ziekteverlof – opzoekingen te doen in het interne computersysteem. “Op 25 augustus vorig jaar raadpleegde hij het interventieverslag van het incident en op 22 oktober las hij het verhoor van het slachtoffer na”, verduidelijkte procureur Fien Maddens. “Hij misbruikte zijn functie als politieagent om zijn verdediging te voeren in een dossier, waarbij hij als burger betrokken was geraakt.”

Misbruik van vertrouwen

De klacht van de vrouw werd uiteindelijk geseponeerd, maar de agent werd wel voor de rechtbank gedaagd wegens misbruik van vertrouwen. De procureur kon zich vinden in een opschorting, waarbij de agent schuldig wordt verklaard maar geen straf krijgt opgelegd. Hoewel de agent bekentenissen had afgelegd vroeg zijn advocaat de vrijspraak. “De feiten werden verkeerd gekwalificeerd”, pleitte hij. “Mijn cliënt werd nooit verhoord voor misbruik van vertrouwen. Dit was hooguit een deontologische fout waarvoor hij al een tuchtsanctie kreeg opgelegd.”

Aan de opschorting is een proeftijd van vijf jaar verbonden. Mocht hij in die periode nieuwe feiten plegen dan kan hem alsnog een straf worden opgelegd. (AFr)