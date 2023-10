Geen straf voor grote cannabisplantage die ontdekt werd bij stalbrand in Gistel: “Onderzoek sleepte te lang aan”

Meer dan 4,5 jaar nadat een brand in zijn varkensstal een cannabisplantage blootlegde, krijgt een boerenzoon uit Gistel geen straf meer opgelegd. Volgens de rechtbank is de ‘redelijke termijn’ in het dossier overschreden. Met andere woorden: het onderzoek sleepte te lang aan. Ook vijf andere betrokkenen mochten zonder straf beschikken.

Cannabisplanten ontdekt na brand

In de ochtend van 26 maart 2019 brak brand uit in een leegstaande varkensstal op de boerderij van de ouders van Nico D. (43) in de Haelinckstraat in Zevekote, bij Gistel. Na de bluswerken werden 2.400 cannabisplanten ontdekt. Voor de politie geen ál te grote verrassing, want die was begin 2019 al een onderzoek gestart naar dubieuze activiteiten op de boerderij. Bij observaties waren verdachte voertuigen gespot met Nederlandse en Poolse nummerplaten.

Landbouwer Nico D. en zijn ouders werden ter plaatse opgepakt. De ouders werden na verhoor meteen gelost, maar hun zoon werd aangehouden. Hij beweerde van niets te weten, maar afgeluisterde telefoongesprekken bewezen het tegendeel. Hij kreeg maandelijks 1.000 euro voor de huur van zijn stal. Zo streek hij in totaal 12.000 euro op. Na twee maanden voorhechtenis kwam de Gistelnaar terug vrij.

Het huurcontract voor de stal bleek afgesloten door Alexander D. (47) uit het Nederlandse Alkmaar. In de praktijk werd de plantage gerund door Nederlander Metin Y. (42) uit het Antwerpse en Jeroen Z. (42), eveneens uit Alkmaar. De Turkse spilfiguren Ibrahim K. (63) en Tiabo K. (31) hielden respectievelijk vanuit Turkije en het Nederlandse Heemskerk de touwtjes in handen.

Geldproblemen

Naar eigen zeggen ging D. met de bende in zee door zware geldproblemen. “Die brand was eigenlijk een opluchting, want zo was hij er eindelijk vanaf”, pleitte zijn advocaat. “Hij werd immers bedreigd. Hopelijk kan de voorhechtenis volstaan als bestraffing.” Van de andere beklaagden kwam enkel Metin Y. opdagen voor zijn proces. De man kreeg in 2021 in Hasselt al 24 maanden cel voor zijn rol in een andere cannabisplantage.

Langdurig onderzoek

Procureur Mike Vanneste gaf tijdens het proces toe dat het onderzoek te lang aansleepte. Hij liet de strafmaat daarom over aan de rechter. Die oordeelde donderdag dat de redelijke termijn inderdaad is overschreden. De rechter beperkte zich daarom tot de eenvoudige schuldigverklaring van alle beklaagden. Ze krijgen met andere woorden geen straf meer opgelegd.

De ex van D. stelde zich burgerlijke partij in de zaak, omwille van de impact die het dossier op haar en de kinderen had. “De mensen dachten ten onrechte dat zij ook met die zaak te maken had”, pleitte haar advocate. Maar de rechtbank wees haar schadeclaim af. (AFr)