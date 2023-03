Geen straf voor gepensioneerde politieagente die handeltje startte in kledij die ze stal in Brugge en aan de kust

Een gepensioneerde politieagente is voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan veertien kledingdiefstallen. De vrouw, die met psychische problemen kampt, verkocht de buit op de tweedehandssite Vinted. De rechter legde haar geen straf op, maar ze moet zich de komende drie jaar wel aan probatievoorwaarden houden.

Na haar vervroegd pensioen begon een 52-jarige politieagente kleding te stelen die ze verkocht op de tweedehandssite Vinted. Tussen 15 oktober 2021 en 11 februari 2022 sloeg ze liefst veertien keer toe bij JBC, Bel&Bo, H&M en C&A in Blankenberge, Brugge en Oostende. “In haar woning troffen we nog een hele stock aan met kledingstukken”, verduidelijkte procureur Jochen van Aalst. “Heel wat gestolen spullen waren al verkocht. Ze had alles mooi bijgehouden in een schriftje.”

Sinds de vrouw tegen de lamp liep zijn er geen nieuwe dossiers meer bij gekomen. “Het signaal lijkt dus te zijn aangekomen”, stelde van Aalst, die een opschorting voorstelde gekoppeld aan probatievoorwaarden. Advocaat Frederik Vanparys kon zich daarin vinden. “Als politieagente was mijn cliënte ooit getuige van een arbeidsongeval waarbij een man om het leven kwam. Dat bezorgde haar een posttraumatisch stresssyndroom.”

Therapie

De 52-jarige vrouw werd medisch ongeschikt verklaard en ging daarom vervroegd met pensioen. “Ze begon wat kledij te verkopen op Vinted”, ging Vanparys verder. “Dat ging goed, waarna ze de slechte beslissing nam om te beginnen stelen. Mijn cliënte onderging in het verleden al een psychiatrische behandeling en momenteel is ze opnieuw opgenomen.”

De vrouw ontkende drie diefstallen, maar de rechtbank achtte alle feiten bewezen. De rechtbank ging in op het voorstel van de procureur en hield daarbij rekening met haar blanco strafblad, complexe psychiatrische situatie en schuldinzicht. De komende drie jaar moet de vrouw zich aan een resem voorwaarden houden, zoals het verderzetten van haar therapie. (AFr)