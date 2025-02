Geen straf voor dertiger uit Diksmuide, maar wel begeleiding voor alcoholprobleem na partnergeweld

Een 34-jarige man uit Diksmuide heeft de gunst van de opschorting gekregen nadat hij partnergeweld pleegde op zijn vriendin. De man kreeg naar eigen zeggen na de geboorte van hun tweeling te kampen met een alcoholprobleem, en de feiten speelden zich in die sfeer af. Hij moet zich nu laten begeleiden voor zijn alcoholprobleem.

De politie kreeg vorige zomer in augustus melding van partnergeweld in de woning van slachtoffer G., die samenwoonde met haar vriend J.V. (34). “Ze zijn zes jaar samen en hebben drie jonge kinderen”, sprak de procureur. “Maar door wat problemen greep J.V. steeds vaker naar de alcohol. Er was zelfs sprake van een verslaving. Telkens zijn vriendin daarover iets zei, leidde dat tot discussies. Eerst met verbaal geweld, maar ook steeds vaker fysiek. En dat in de woning met drie jonge kinderen aanwezig. Op 19 augustus ontspoorde het dan helemaal en greep hij zijn vriendin bij de keel, die daarop de politie belde. Het was op het einde zo dat zowel zijn vriendin als hun kinderen schrik hadden van hun vader.”

Herpakt

J.V. werd vrijgelaten onder voorwaarden en herpakte zich. “Ik beken alles en zal goedmaken wat ik fout heb gedaan”, gaf hij ootmoedig toe. “Na de geboorte van onze tweeling groeiden mijn vriendin en ik wat uit elkaar en ik begon meer en meer te drinken, tot ik een alcoholverslaving had. Net zoals mijn vader vroeger. Samen gaan we nu naar de AA-club. Ik ben blij dat mijn vriendin en ik hier samen sterker zijn uit gekomen.”

De man kreeg de gunst van de opschorting onder voorwaarden. (JH)