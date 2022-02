Geen straf voor croupiers die casino pluimden: “Gerecht zat te lang stil”

Vier voormalige croupiers en tien spelers van het casino van Middelkerke zijn in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan fraude met het roulettespel. Opmerkelijk: omdat de zaak zolang aansleepte legde de rechter geen straffen op. “De gerechtelijke instanties zaten veel te lang stil”, schoot hij met scherp op het onderzoek. Ook bij de geraamde buit van 2,8 miljoen euro plaatste de rechter vraagtekens.

De fraude kwam in april 2015 aan het licht toen de boekhouding van het oude Middelkerkse casino (het gebouw werd in 2018 gesloopt, red.) almaar grotere tekorten vertoonde. Analyse van de beelden van de tafelcamera’s legde een frauduleus systeem bloot met vier croupiers als spilfiguren.

Er werden ook tien klanten geïdentificeerd die met hen onder één hoedje speelden. Volgens het casino hadden ze een ingenieus systeem ontwikkeld waarbij elke inzet aan de roulettetafel automatisch in winst resulteerde. “De croupiers ronselden spelers die hun moment afwachtten om aan de tafel van de beklaagden plaats te nemen”, schetste Thomas Soete, de advocaat van het casino, hun werkwijze.

“Met subtiele signalen werd duidelijk gemaakt dat de kust veilig was, bijvoorbeeld door even met de hand door het haar te gaan.”

Geknoei

Het systeem was eenvoudig maar efficiënt. De croupiers maakten erg laat duidelijk dat er geen geld meer mocht worden ingezet. Zo konden spelers nog geld inzetten toen het rouletteballetje viel of al gevallen was.

“De klanten konden met andere woorden niet verliezen”, ging meester Soete verder. “Om het gesjoemel te verhullen, werd chaos gecreëerd aan de speltafel. De croupiers wonnen ook tijd, door bijvoorbeeld nog snel wat jetons te gaan wisselen.”

Volgens het parket was Pascal V. (48) uit Dilbeek de croupier die spelers ronselde. Om geen argwaan te wekken bij de casinoleiding knoeide Oostendenaar Didier V. (52) met de inzetcijfers. De inzet van gewone spelers werd op papier verschoven naar de valsspelers en zo bleven hun abnormaal grote winsten onder de radar.

Bevoordeeld

Er werd ook stiekem meer winst uitgekeerd of spelers werden subtiel bevoordeeld. Na het spelletje mochten de spelers telkens een zevende van de winst houden. De rest belandde in de brievenbus van Oostendenaar Pascal L. (61) die het geld verdeelde onder de andere croupiers. Volgens de casinodirectie verduisterden de mannen sinds 2001 liefst 2,8 miljoen euro. Toen de fraude aan het licht kwam, werden ze op staande voet ontslagen.

Pascal V. legde van meet af aan bekentenissen af. Hij rekruteerde in 2013 ook zijn collega Karine G. (56) uit Bredene toen zij met financiële problemen kampte. Het openbaar ministerie vroeg twee jaar celstraf met uitstel voor de croupiers en tien maanden celstraf met uitstel voor de spelers.

Redelijke termijn

Rechter Nicolas Haemers verklaarde woensdag alle beklaagden schuldig maar legde hen geen straf op omdat volgens hem de redelijke termijn in het dossier overschreden werd. “Hoewel het dossier een zekere omvang kent is er sprake van periodes van totale inactiviteit en onverantwoorde vertraging”, schoot hij met scherp op het onderzoek.

“Dit is onmiskenbaar te wijten aan het stilzitten van de gerechtelijke instanties. Hierdoor kende het onderzoek meer dan een jaar geen voortgang.”

De verdediging betwistte met klem dat de omvang van de fraude 2,8 miljoen euro zou bedragen. Ook de rechter plaatst vraagtekens bij dat bedrag. “Het is gebaseerd op de ‘cash-outs’ aan de vervolgde spelers, zonder dat hun eigen inzetten daarvan werden afgetrokken. Bovendien wordt niet aangetoond dat alle cash-outbedragen onrechtmatig werden verkregen. Het casino legt ook geen kassagegevens voor zodat op vandaag niet duidelijk is wat de precieze omvang is van de schade.”

Bijgevolg moeten de beklaagden voorlopig elk slechts één euro schadevergoeding betalen aan het casino. (AFr.)