Geen straf voor Brugse twintiger die 100.000 euro probeerde te incasseren via foutje in kassasysteem

Een Brugse twintiger heeft van de rechter opschorting van straf gekregen voor gesjoemel in een meubelzaak waar hij aan de slag was.

In november 2021 stelde de hoofdzetel van de Deense meubelketen Bolia onregelmatigheden vast in zijn filiaal in de Zuidzandstraat in Brugge. Daar bleek geregeld een terugbetaling nodig voor goederen die nooit waren verkocht. Onderzoek wees uit dat op die manier in oktober en november een kleine 10.000 euro op de rekening van werknemer M.C. (24) was beland.

Misbruik

De jonge Bruggeling gaf toe dat hij misbruik had gemaakt van een fout in het kassasysteem. “Hij scande een artikel in waarvoor zogezegd een terugbetaling nodig was en paste de prijs stevig aan in de hoogte”, verduidelijkte de procureur. “Vijf keer lukte het de beklaagde om geld op zijn rekening te ontvangen.”

Later bleek dat M.C. in totaal liefst 100.000 euro terugbetalingen had aangevraagd. Maar van dat bedrag kon 90.000 euro tijdig worden tegengehouden. Omdat M.C. de feiten toegaf, het geld terugbetaalde en nog een blanco strafblad heeft, stelde de procureur een opschorting van straf voor.

Test

De verdediging kon zich daar uiteraard in vinden. “Mijn cliënt had de fout in het kassasysteem in januari 2021 zelf ontdekt en gemeld aan zijn overste”, pleitte meester Tom De Meester. “Hij wou eigenlijk testen of het probleem opgelost was. Een zeer domme fout waarvoor hij ontslagen werd.”

De Brugse rechtbank legde M.C. een proeftijd van drie jaar op. Mocht hij in die periode opnieuw van het rechte pad afwijken kan hij alsnog een straf krijgen opgelegd. (AFr)