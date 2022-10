Geen straf voor Bruggeling die 87-jarige vrouw aanreed

Een 53-jarige Bruggeling heeft in beroep opschorting van straf gekregen voor slagen aan een 87-jarige vrouw. De man, die fysiek beperkt is, gaf het slachtoffer vanop zijn fiets een duw omdat zij met haar hondje het voetpad versperde.

Op 10 september vorig jaar reed M.J. met zijn fiets op het voetpad langs de Haarakkerstraat in Brugge het hondje van een 87-jarige vrouw aan. De vrouw, die voor haar woning stond, sprak hem daarover aan, waarop hij “dit doe je om mij te kloten” snauwde. Het volgende moment gaf hij de vrouw ook een duw. Het slachtoffer viel en raakte gewond aan haar hand en schouder.

Volgens buurtbewoners veroorzaakte M.J. al langer problemen door zijn fietsgedrag. Volgens zijn advocaat kampt de man met een vernauwing in zijn ruggenmerg en moet hij van de dokter grote schokken vermijden en dus mag hij niet op kasseien fietsen. In eerste aanleg kreeg hij nog een maand cel, in beroep milderde het hof en verleende hem opschorting van straf. (OSM)