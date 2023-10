Geen straf maar wel fikse geldsom voor man (58) die ex schaduwde na relatiebreuk

Een 58-jarige man uit Oostduinkerke heeft van de rechter geen straf gekregen omdat hij na een relatiebreuk zijn ex-vrouw belaagde en zelfs schaduwde. G.D. kreeg de gunst van de opschorting en een contactverbod opgelegd. De zaak weegt financieel wel zwaar door: zo moet hij meer dan 3.000 euro gerechtskosten betalen en zijn ex een schadevergoeding van 1.500 euro.

Midden vorig jaar zette de vrouw van G.D. uit Oostduinkerke na 31 jaar een punt achter hun huwelijk. Volgens de man van de ene op de andere dag, onverwachts. “Hij kon hun breuk niet verkroppen en bleef haar lastig vallen”, sprak haar advocaat. “Eerst via sms en telefoon, maar later volgde hij haar zelfs te voet of met de auto. Of hij wachtte haar op. Ooit moest een vriendin van haar zelfs tussenbeide komen om hem te vragen weg te gaan. Nergens had ze nog een veilig gevoel want hij schaduwde haar overal. Ook bij de notaris of rechter bedreigde hij haar. Zelfs zeven na in voorhechtenis nadat ze klacht indiende bij de onderzoeksrechter brachten geen verbetering.”

De vrouw kreeg nu 1.500 euro schadevergoeding. De man riskeerde tien maanden cel, maar kreeg de gunst van de opschorting. Hij moet van de rechter nu wel verplicht voorwaarden naleven. Zo kreeg hij een strikt contactverbod met de vrouw. (JH)