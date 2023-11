Geen straf maar tóch ontgoocheling bij Brugse klimaatactivist die zich vastkleefde aan schilderij: “Hier stopt het niet voor mij”

Klimaatactivist Wouter Mouton (46) is voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan het beschadigen van een schilderij van Jan Van Eyck in het Groeningemuseum. Tijdens een spraakmakende actie kleefde de Bruggeling zich vast aan het wereldberoemde werk. En hoewel de rechtbank hem geen straf oplegde, reageert Mouton ontgoocheld. “Dit is een heel kortzichtige beslissing”, zucht hij.

Op 19 juli vorig jaar lijmde Wouter Mouton zijn hand vast aan het veiligheidsglas voor Madonna met kanunnik Van Der Paelen van Van Eyck, een van de absolute topstukken van het Brugse Groeningemuseum. Hij wou zo de klimaatcrisis onder de aandacht brengen. Met zijn actie richtte hij voor 1.700 euro schade aan. Er was extra personeel nodig om het glas te reinigen en het museum moest ook een tijdje sluiten.

Verbod

Na de feiten kreeg Mouton een levenslang verbod opgelegd om de Brugse musea te bezoeken. Hij werd ook voor de strafrechtbank gedaagd voor de aangerichte beschadigingen. “Het klimaat is belangrijk, maar meneer moet beseffen dat dit niet de juiste manier is om actie te voeren”, stelde procureur Marthe Bogaert tijdens de pleidooien op 9 oktober. De strafmaat liet ze evenwel over aan de rechtbank.

“Deze zaken horen niet thuis in een rechtszaal. Mijn cliënt gebruikte geen geweld en veroorzaakte geen enkele schade aan het schilderij.”

Volgens de verdediging paste de actie binnen het recht op vrije meningsuiting. “Activisten vervolgen die gebruikmaken van dit recht is een zorgwekkende evolutie”, stelde advocate Annelies Nachtergaele. “Dergelijke zaken horen niet thuis in een rechtszaal. Mijn cliënt gebruikte geen geweld en veroorzaakte geen enkele schade aan het schilderij.” Meester Joke Callewaert voegde ook nog toe dat verstorende acties de motor vormen van maatschappelijke verandering.

Naar eigen zeggen zag Mouton geen andere mogelijkheid om de crisis onder de aandacht te brengen. “Ik heb zeker 300 keer met een bordje op de Brugse markt gestaan om de mensen te informeren. Maar dat had geen effect”, stelde hij. De verdediging ging voluit voor de vrijspraak. Ondergeschikt vroeg meester Callewaert de gunst van de opschorting.

“Doel heiligt middelen niet”

Het werd uiteindelijk dat laatste. “Het recht op vrije meningsuiting is niet onbeperkt en houdt op waar de strafrechtelijke inbreuk begint”, oordeelde de rechtbank. “Er was geen enkele noodzaak om zich in het kader van de vrije meningsuiting te vergrijpen aan cultureel werelderfgoed. En de beklaagde wordt zeker niet monddood gemaakt als hij dat niet mag doen. Hij moet beseffen dat het doel niet alle middelen heiligt.”

Mouton krijgt een proeftijd van drie jaar opgelegd. Mocht hij in die periode nieuwe feiten plegen, kan hem alsnog een straf worden opgelegd. “Dat beperkt mij natuurlijk in mijn mogelijkheden”, zuchtte hij ontgoocheld na de uitspraak. “Wat moet een bezorgde burger nog gaan doen om de criminele nalatigheid door de overheid te bevechten? Volgens de klimaatklok resten er ons nog 2076 dagen vooraleer we een onomkeerbaar kantelpunt bereiken. Oktober was opnieuw een recordmaand qua hitte.”

“Kortzichtige uitspraak”

Mouton noemde de uitspraak teleurstellend. “Ze is ook heel kortzichtig. We beraden ons dan ook over een eventueel beroep. Burgerlijke ongehoorzaamheid is altijd al een motor van verandering geweest. Hier stopt het dan ook niet voor mij. Zolang het schip bestuurd wordt door piraten, is muiterij de boodschap.”

Het lid van Extinction Rebellion verstoorde eerder ook al diverse sportmanifestaties en enkele maanden na zijn actie in het Groeningemuseum haalde Mouton zelfs het wereldnieuws met een gelijkaardige actie in het Mauritshuis in Den Haag. Daar kleefde hij zich vast aan ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer. Dat leverde hem in Nederland twee maanden gevangenisstraf op, waarvan de helft met uitstel. Tegen die veroordeling ging Mouton alvast in beroep. (AFr)