“Geen sprake van persoonswissel”, stukadoor die Sam (25) zwaar verminkte met bierglas in Brugs café krijgt opnieuw veertig maanden cel

De 37-jarige Pool die bijna twee jaar geleden Nederlander Sam Coli (25) gruwelijk toetakelde met een bierglas in een Brugs café, heeft ook na verzet veertig maanden effectieve celstraf gekregen. De Pool kon zich naar eigen zeggen niets meer van de feiten herinneren en had de vrijspraak gevraagd. Maar volgens de rechtbank is er geen twijfel dat hij de dader was.

Een weekendje met vrienden in Brugge eindigde voor Sam Coli op 27 februari vorig jaar in een regelrechte nachtmerrie. Die zaterdagavond zette de 25-jarige Nederlander de bloemetjes buiten in het café Ambiorix op de Eiermarkt, maar rond 1 uur ’s nachts liep het gruwelijk fout toen een dronken Pool een bierglas stuksloeg in zijn gezicht. Enkele minuten eerder had Sam de man gevraagd om een meisje met rust te laten, nadat zij om hulp had gevraagd.

Snijwonden

De jongeman liep diepe snijwonden op in de hals en het gezicht. © gf

De gevolgen waren niet min. De jongeman liep diepe snijwonden op in de hals en het gezicht. Een stuk van zijn rechteroor hing zelfs los. De dader nam de benen, maar op basis van getuigenverklaringen en een geldafhaling kon Rafal W. als verdachte geïdentificeerd worden.

De 37-jarige Pool had eerder die nacht ook al mensen lastiggevallen in café Bras. Op camerabeelden van die zaak was te zien dat hij daar hetzelfde groot halveliterglas in de handen had, dat hij volgens een getuige ook vasthield in café Ambiorix.

Gearresteerd in Tsjechië

W. kwam niet opdagen voor zijn proces en werd in juni bij verstek veroordeeld tot veertig maanden effectieve celstraf. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding waarna de stukadoor op zijn werk gearresteerd werd in Tsjechië. Hij tekende verzet aan en ging op zijn nieuwe proces voluit voor de vrijspraak.

“Mijn cliënt was die nacht in dat café aanwezig, maar ontkent dat hij met dat bierglas sloeg”, pleitte zijn advocaat. De beklaagde nam ook zelf het woord. “Mocht ik zoiets gedaan hebben, zou ik mij dat toch wel herinneren”, stelde hij.

Instagramaccount

De verdediging maakte gewag van een persoonswissel, maar de rechter veegde die hypothese van tafel en verwees daarbij naar de foto’s op het Instagramaccount van W. “Die stemden overeen met de screenshots van de camerabeelden, die zeer grondig werden geanalyseerd. Dat de beklaagde zonder opgeschoren haar op de zitting verscheen doet daar – gelet op het tijdsverloop – niet de minste afbreuk aan.”

Aan Sam Coli moet W. 39.000 euro schadevergoeding betalen. Het slachtoffer las op het eerdere proces een brief voor. “Toen ik mijn vrienden de ochtend na de feiten aan mijn ziekenhuisbed zag staan, met tranen in de ogen en een blik vol ongeloof, besefte ik dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn”, klonk het. “Ik ben getekend voor het leven. Waarom moest dit in godsnaam gebeuren?” (AFr)