Geen mildere straf voor dertiger uit Torhout die willekeurige voorbijgangers bedreigde met luchtdrukpistool

Een 38-jarige Torhoutenaar heeft voor de Brugse rechtbank opnieuw twaalf maanden effectieve celstraf gekregen voor bedreigingen en verboden wapendracht. M.V. tekende tevergeefs verzet aan.

In de nacht van 9 op 10 juli vorig jaar nam M.V. een luchtdrukpistool mee op café in de Stationsstraat in Torhout. Hij liet er verstaan dat hij verschillende wapens bij zich had en dat hij die wou gebruiken om de nieuwe partner van zijn ex-vriendin een lesje te leren. Toen de politie arriveerde had M.V. de zaak al verlaten.

Eerdere inbreuken

Onderweg naar huis richtte de man het pistool op enkele willekeurige passanten. De politie kon V. uiteindelijk in zijn woning arresteren. De dertiger lag er dronken in zijn zetel. M.V. werd in het verleden al veroordeeld voor inbreuken op de wapenwet, verdovende middelen en geweldpleging.

Eind februari kreeg M.V. twaalf maanden effectieve celstraf. Hij kwam evenwel niet opdagen voor zijn proces. De dertiger tekende verzet aan ontkende op zijn nieuw proces dat hij mensen bedreigde. “Hij had die nacht in de auto van een vriendin blijven slapen”, pleitte zijn advocate. “Die vrouw kwam zijn alarmpistool plots brengen terwijl hij op café zat. Hij had dit in haar auto laten liggen. Hij is een wapenverzamelaar.”

M.V. beweerde dat hij door een spoedopname niet op de hoogte was van zijn eerste proces, maar de rechtbank hechtte daar geen geloof aan en verklaarde het verzet van M.V. ongedaan. (AFr)