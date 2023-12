“Geen lichaam noch getuigen”, Guatemalteekse leiders onschuldig aan dood Serge Berten

De volksjury van het Vlaams-Brabantse hof van assisen in Leuven heeft de vijf Guatemalteekse ex-ministers en legerleiding donderdagavond schuldig bevonden aan negentien feiten van misdaden tegen de menselijkheid op vier Vlaamse missionarissen van Scheut. Alleen de doodslag van Serge Berten kon niet boven elke redelijke twijfel bewezen worden, omdat er geen lichaam van Berten aangetroffen kon worden, noch getuigen waren van zijn dood.

Vier beschuldigden werden vrijgesproken voor de doodslag op Menenaar Serge Berten, bij drie vragen nipt. De andere beschuldigden zijn verantwoordelijk voor de doodslagen, de gedwongen verdwijningen en het martelen van de missionarissen, en dat als leden van de groep die een moordapparaat ontwikkelde.

Uitspraken gezagsdragers

De jury achtte dus dat de rol van de vijf beschuldigden, in het ontwerpen van het plan dat leidde tot de misdaden, duidelijk bewezen was. Zo zagen de juryleden in het dossier dat er een duidelijk plan was vanuit de staat om alle critici uit de weg te ruimen.

Dat religieuzen bij de critici gerekend werden, bleek voor de jury uit de meerdere gedode en verdwenen clerici, en openbare uitspraken van gezagsdragers op televisie. Daar werden de “meeste leden van de katholieke instellingen”, en specifiek de Belgische, afgeschilderd als sympathisanten van de subversie.

Geen lichaam noch getuigen

Tegelijk was het duidelijk dat de feiten gepleegd waren door militairen, zelfs al waren die niet altijd in legerplunje gekleed. In de gevallen van Ward Capiau en Walter Voordeckers ging het zo bijvoorbeeld om “bewuste executies” die niet alleen onderlinge gelijkenissen toonden, maar ook met andere, bewezen feiten van de staatsdiensten.

Alleen de doodslag van Serge Berten kon niet boven elke redelijke twijfel bewezen worden, omdat er geen lichaam van Berten aangetroffen kon worden, noch getuigen waren van zijn dood.

Levenslang gevorderd

Federaal procureur Ann Fransen heeft donderdagavond voor het Vlaams-Brabants hof van assisen in Leuven vijf keer de levenslange opsluiting gevorderd voor de veroordeelde Guatemalteekse ex-regeringsleiders. “Dit is de enige, wettige, passende straf”, meende Fransen.