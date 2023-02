Geen havenverbod voor dealende dokwerker uit Brugge

Een 33-jarige Bruggeling heeft twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor cannabishandel. Het openbaar ministerie had een havenverbod gevraagd voor de dokwerker, maar de rechtbank ging daar niet op in.

Op 15 november 2021 liep G.D. tegen de lamp in Deinze. In zijn wagen lag ruim 15.000 euro cash geld. Daarvan stak 3.270 euro in zijn onderbroek. De Bruggeling bekende meteen dat hij cannabis rondvoerde voor iemand anders.

Huiszoeking

De politie voerde diezelfde dag nog een huiszoeking uit en trof daarbij 59 gram speed, 21 xtc-pillen en 142 gram cannabis aan. Er stonden in de woning ook twee cannabisplanten.

Onderzoek wees uit dat D. al twee jaar lang wekelijks om en bij de 25 gram cannabis bij zich had. Sinds november 2020 beschikte hij maandelijks ook over tien gram speed.

Strikte voorwaarden

De advocaat van D. drong aan op een opschorting, gekoppeld aan voorwaarden. Maar de rechtbank ging daar niet op in en gaf D. twee jaar voorwaardelijke celstraf.

D. moet zich de komende drie jaar aan een resem strikte voorwaarden houden, zoals een ontwenningskuur. De procureur wou de dokwerker ook een havenverbod opleggen, maar de rechtbank ging daar niet op in omdat dit de sociale reclassering van D. te waar in het gedrang zou brengen. (AFr)