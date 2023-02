Geen effectieve straffen voor Club Brugge-hooligans die Manchester City-fan voor dood achterlieten op parking E40 in Drongen

De Gentse correctionele rechtbank heeft donderdag celstraffen met uitstel opgelegd aan de vijf verdachten van de agressie op een 65-jarige fan van Manchester City, die eind 2021 in coma werd geslagen op de parking langs de E40 in Drongen.

De 22-jarige man die de sjaal van het slachtoffer afnam in de tankshop en de 24-jarige man die hem een slag gaf waardoor hij op zijn achterhoofd viel, werden veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel. De drie andere beklaagden kregen een werkstraf van 90 uur en een geldboete van 8.000 euro met uitstel voor schuldig verzuim.

Sjaal Manchester City

De feiten gebeurden dinsdagavond 19 oktober 2021 op de parking langs de E40 in de Gentse deelgemeente Drongen. De 65-jarige Guido De Pauw uit Ninove droeg een sjaal van Manchester City en was na de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge met de wagen gestopt op de snelwegparking. Volgens het onderzoek en camerabeelden werd zijn voetbalsjaal in de tankshop afgenomen door de 22-jarige verdachte en stapte die ermee naar buiten. De Pauw vroeg zijn sjaal terug, maar tijdens de confrontatie kreeg hij een zware slag van de 24-jarige verdachte, en belandde hij met zijn achterhoofd op de grond.

De politie pakte vijf mannen op. Drie verdachten werden in verdenking gesteld voor schuldig verzuim omdat ze het slachtoffer niet geholpen hadden, maar vrijgelaten onder voorwaarden. De man die de sjaal afnam en de man die de agressie pleegde werden aangehouden door de onderzoeksrechter, en later ook vrijgelaten onder voorwaarden.

Revalidatie

Guido De Pauw lag enkele dagen in coma en revalideert nog altijd na het incident. “De door hem opgelegde neurologische schade was en is aanzienlijk”, stelde de rechtbank in het vonnis. “De beklaagden hebben op laffe wijze de vlucht genomen. Het duurde 4,5 minuut alvorens een andere omstander de hulpdiensten verwittigde en geen van de beklaagden heeft de komst van de hulpdiensten afgewacht of bijkomende informatie over de oorzaak van het trauma verschaft.”

De vrouw van De Pauw had tijdens de behandeling van de zaak getuigd over de blijvende gevolgen. “Ons leven is volledig veranderd. Hij heeft de kracht niet meer om iets te doen. We hadden een fiets gekocht bij zijn pensioen, maar sinds de feiten is hij zijn evenwicht kwijt. Ze hebben ons veel afgepakt.”

De drie van schuldig verzuim verdachte beklaagden hebben al een schikking afgesloten met het slachtoffer over een schadevergoeding, en de tweede andere zijn ook bereid dat te doen. “Volgens de beklaagden is het een ongeschreven regel om bij Europese wedstrijden een sjaal van de tegenstander af te pakken. Guido heeft tot vijf maal toe gevraagd om zijn sjaal terug te geven”, zei Thomas Gillis, de advocaat van de familie. Het openbaar ministerie had ook gesteld dat De Pauw “op een rustige vriendelijke manier” zijn sjaal terugvroeg.

Cocaïne

Voor de eerste beklaagde werd 42 maanden cel gevorderd en voor de tweede beklaagde drie jaar cel. De drie andere mannen moeten volgens de aanklager drie tot zes maanden cel krijgen voor schuldig verzuim. De eerste beklaagde legde de hoofdverantwoordelijkheid bij de eerste en omgekeerd, maar ze erkenden dat ze alle vijf cocaïne hadden gebruikt voor de feiten. “Ik was heel dronken en had ook cocaïne gebruikt. Ik had geen besef meer van wat ik deed”, verklaarde de 21-jarige man bij de behandeling. “Ik heb niet naar de persoon gekeken, als ik wist dat het een oudere persoon was had ik het nooit gedaan.” De voorzitter vroeg of hij zijn “gat afkuiste” met de sjaal en “souvenierke” had geroepen, maar dat kon de jongeman zich niet herinneren.

Verbod

De rechtbank veroordeelde de eerste beklaagde voor diefstal met geweld met verzwarende omstandigheden en de tweede voor opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Ze kregen beiden drie jaar met uitstel onder probatievoorwaarden en 8.000 euro boete met uitstel. Zo moeten ze een begeleiding volgen voor hun agressieprobleem en urinecontroles ondergaan. Ze krijgen ook een verbod om te gaan kijken naar voetbalwedstrijden in nationale reeksen en een verbod om deel te nemen aan activiteiten van supportersverenigingen. De twee waren gekend bij de voetbalcel als probleemsupporters en uit hun gsm bleek dat ze eerder ook deelnamen aan “free fights” met andere voetbalsupporters. “Ze zijn sterk ingebed in het milieu van hooliganisme”, oordeelde de rechtbank.

De twee hoofdverantwoordelijken moeten een voorlopige schadevergoeding van 50.000 euro betalen aan De Pauw, terwijl een deskundige wordt aangesteld om de definitieve schade te begroten. De drie andere beklaagden kregen een werkstraf van 90 uur en een geldboete van 8.000 euro met uitstel voor schuldig verzuim. De partijen kunnen nog in beroep gaan tegen het vonnis.