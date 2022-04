Geen bijkomende straf voor man uit Kortemark na aanranding tiener die wegliep uit instelling in Torhout

De Brugse strafrechtbank heeft een man uit Kortemark geen bijkomende straf opgelegd voor aanranding van een 17-jarige jongen. P.V. kreeg eerder al 37 maanden voorwaardelijke celstraf voor gelijkaardige feiten.

Op 11 mei 2020 liep het slachtoffer in Torhout weg uit Tordale, de voorziening voor personen met een verstandelijke beperking. Hij werd aan het station in Brugge opgepikt door P.V. (47), die hij via Instagram had leren kennen.

Bistro in Oostende

P.V. nam de jongen mee naar zijn bistro in Oostende, waar hij toen nog woonde. Volgens de procureur had hij de tiener wijsgemaakt dat hij 28 jaar oud was.

“Het slachtoffer verbleef een tweetal dagen bij de beklaagde”, stelde de procureur. “Ze dronken alcohol en keken televisie. Het slachtoffer verklaarde achteraf dat de beklaagde meermaals zijn geslachtsdelen had betast, zowel boven als onder de kledij.”

Niet aan proefstuk toe

P.V. was niet aan zijn proefstuk toe. In maart vorig jaar kreeg hij 37 maanden voorwaardelijk celstraf omdat hij in 2019 een zestienjarige jobstudent had betrokken bij seksuele activiteiten met zijn partner.

In het huidige dossier vroeg de verdediging de vrijspraak. “Er was geen sprake van seksuele handelingen”, pleitte meester Stijn Catrysse. De rechtbank achtte de feiten wel degelijk bewezen, maar oordeelde dat de eerder opgelegde straf voldoende is als bestraffing. (AFr)