Geen bijkomende straf voor bedreigingen in jeugdinstelling

Een 19-jarige man uit Halle heeft van de Brugse correctionele rechtbank geen bijkomende straf gekregen voor bedreigingen en verboden wapendracht. Toen Anthony V. uit de gemeenschapsinstelling De Zande in Wingene wilde ontsnappen, bedreigde hij het personeel met een gebroken cd. Het openbaar ministerie had vier maanden effectieve celstraf gevraagd.

De beklaagde was op 7 december 2021 over zijn toeren na een negatief telefoontje van zijn vriendin. Nadat hij was gekalmeerd was, mocht hij terugkeren naar zijn leefgroep. V. zette het echter op een lopen en probeerde uit de jeugdinstelling te ontsnappen. De opvoeders en de campusverantwoordelijke probeerden hem tegen te houden, maar de jongeman bedreigde hen met een scherp voorwerp. V. probeerde zelfs uit te halen, maar kon toch overmeesterd worden. Zijn wapen bleek een gebroken cd te zijn.

Het openbaar ministerie vorderde een effectieve gevangenisstraf van vier maanden. Volgens procureur Fauve Nowé komt V. sowieso niet meer in aanmerking voor een straf met uitstel. De beklaagde kreeg eerder immers voor diefstal met geweld al vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Die feiten werden als minderjarige gepleegd, maar V. werd uit handen gegeven door de jeugdrechter.

De verdediging wees op de erg moeilijke jeugd van de beklaagde. Naar eigen zeggen vond hij pas de nodige rust in de gesloten jeugdinstelling van Everberg. Op het moment van de feiten was V. volgens zijn advocate heel gestresseerd door zijn nakende uithandengeving. De verdediging vroeg met succes om rekening te houden met zijn zware veroordeling en geen bijkomende straf op te leggen.