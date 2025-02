Geen alcoholslot voor vrachtwagenchauffeur met 4 liter bier maar rij-ongeschikt verklaard: “Soms is de korte pijn de beste oplossing”

Met een positieve bloedtest had een 37-jarige man uit Izegem gehoopt aan een alcoholslot te ontsnappen nadat hij met 2,5 promille alcohol in het bloed na 15 pinten van achter het stuur van zijn wagen geplukt kon worden. Maar het resultaat keerde zich tegen hem. Waardoor de uitspraak van de politierechter nog ingrijpender dan verwacht was…

Op 4 augustus 2023 kon de politie de auto van S.D. langs de kant van de weg, met draaiende motor en op het fietspad controleren. Meteen bleek dat hij boven zijn theewater was. Hij gaf zelf toe teveel alcohol te hebben gedronken, zo’n 15 pinten.

“Hij had zich al langs de kant van de weg gezet omdat hij besefte dat het niet meer ging”, aldus advocate Sarah Leysen. “Hij zat toen in een moeilijke periode.” De dertiger moest meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren en liep ook in 2015 al eens tegen een rijverbod van 45 dagen aan.

“Was je toen ook al vrachtwagenchauffeur?”, vroeg de politierechter zich af. Daarop moest S.D. bevestigend antwoorden. “Dan weet het kleinste kind toch dat je niet meer in de auto moet stappen als je 4 liter bier hebt gedronken?”, stelde de politierechter nog een retorische vraag. Een alcoholslot dreigt maar toch vroeg de man de politierechter dat niet te verplichten.

PEth-test

Een PEth-test moest aantonen dat hij geen regelmatige drinker is. Zo’n bloedanalyse gaat op zoek naar een heel specifieke alcoholmerker, PEth (phosphatidylethanol). De hoeveelheid PEth in je bloed wordt bepaald door de hoeveelheid alcohol die je in de loop van de voorbije maand hebt gedronken.

De merker is ook enkel in het bloed aanwezig als je alcohol hebt gedronken, en is veel langer zichtbaar in het bloed dan met klassieke adem- of bloedtesten.

Alcoholprobleem

Het resultaat was helemaal anders dan wellicht ook S.D. had verwacht, en wees op een alcoholprobleem. Advocate Sarah Leysen probeerde de politierechter nog te overtuigen een alcoholslot op te leggen, eerder dan een rij-ongeschiktheid uit te spreken. Maar het bleek tevergeefse moeite.

“Op een dag loopt het toch fout”, aldus de politierechter. “Het is misschien nu hét moment om het probleem aan te pakken. Dan is de korte pijn vaak beter.”

Ze verklaarde S.D. rij-ongeschikt. Dat betekent dat hij voor minstens 6 maanden niet meer met een gemotoriseerd voertuig mag rijden. Eigenlijk is dat geen straf, maar een veiligheidsmaatregel die onmiddellijk in werking treedt. De trucker moest meteen zijn rijbewijs afgeven.

Pas nadat hij zal kunnen aantonen dat hij 6 maanden drugsvrij is, kan hij opnieuw vragen rijgeschikt te worden verklaard. Ook dat is een beoordeling die dan aan de politierechter, op basis van resultaten van regelmatige bloed- en urinetesten, moet worden voorgelegd.

De politierechter gaf hem ook nog een boete van 1.600 euro en een rijverbod van 1 maand.

(LSi)