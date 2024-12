Geen 46 maanden, maar twee jaar cel voor vluchtende drugsdealer: “Redelijke termijn overschreden”

Een Limburgse drugsdealer die op 3 februari 2022 pas na een helse achtervolging in Harelbeke geklist kon worden, is in beroep een flink stuk milder gestraft dan de politierechter aanvankelijk had gedaan. Een van de redenen: de redelijke termijn is overschreden. “Anderhalf jaar is het dossier blijven liggen”, aldus advocate Floor Ameye.

Die nacht merkte een patrouille van de politiezone Gavers iets voor middernacht langs de Gentsesteenweg een verdacht voertuig op. Toen de agenten tot controle wilden overgaan, stoof de wagen weg. Wat volgde, was een achtervolging aan snelheden tot 170 kilometer per uur, via de N43, de N36, R8 en E17. De dolle rit eindigde rond middernacht op de Arendswijk in Harelbeke waar het vluchtende voertuig crashte. De man achter het stuur vluchtte te voet weg en slaagde er ondanks de massale aanwezigheid van tal van agenten in uit hun greep te blijven. In het voertuig vond de politie wel 2.500 gram speed. Tijdens de achtervolging gooide de man ook verschillende zakjes door het raam en probeerde hij ook politiewagens te rammen. Pas enkel uren later, op vrijdagochtend snelden politie, ambulance en MUG-team opnieuw naar de buurt. In een voortuintje kon de vluchter onderkoeld en gewond aangetroffen worden. Hij stond al geseind door het gerecht. Hij bleek een leverancier voor een drugskoppel in Menen en kreeg in november 2022 voor de drugsinbreuken al vier jaar effectieve celstraf.

Voor alle verkeersinbreuken die hij tijdens de achtervolging beging, zoals te snel rijden, door rode lichten rijden, spookrijden, … moest hij zich pas in april 2024 voor de politierechter verantwoorden. Door vorige veroordelingen had hij geen rijbewijs meer. Bovendien was hij zelf ook onder invloed van drugs. “Al in 1996 ben je jouw criminele loopbaan begonnen”, aldus de openbare aanklager. “We zijn ondertussen 43 veroordelingen verder, maar ook gevangenisstraffen lijken weinig indruk te maken.”

“Zelden gezien, zo’n strafblad van elf pagina’s”, vulde de politierechter aan. “Je kreeg al veel kansen, maar greep er geen enkele. Je hebt alles aan je laars gelapt.”

Menswaardig

Sinds de arrestatie in februari 2022 verblijft Fabiano L. in de cel. Daar moet hij nog minstens tot 2030 blijven. “Hij zat al zijn andere veroordelingen ook uit, maar kwam vrij zonder plan”, probeerde advocate Floor Ameye hem nog te verdedigen. “Hij liet zich opnieuw verleiden om snel geld te verdienen. Hij beseft dat hij nooit meer met een wagen zal rijden, maar celstraffen moeten wel nog menswaardig blijven.”

De politierechter kende weinig genade want hij veroordeelde L. tot een extra, effectieve celstraf van 46 maanden. Te veel, vond advocate Floor Ameye, en ze tekende beroep aan. Dat loonde vandaag, want de celstraf werd teruggebracht tot twee jaar effectieve celstraf. “Tussen juni 2022 en april 2024 is er eigenlijk maar weinig meer gebeurd op het politieparket”, klinkt het. “Terwijl heel het drugsonderzoek in november 2022 al was afgerond en er een definitieve uitspraak was. Ik ben tevreden, want L. heeft nu eindelijk zekerheid over zijn verdere toekomst.” (LSi)