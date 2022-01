Gedetineerde stopt halve drugsapotheek in achterste bij terugkeer naar Brugse gevangenis

Een 33-jarige man uit Roeselare heeft in de Brugse rechtbank twaalf maanden cel gekregen omdat hij drugs probeerde binnen te smokkelen in de Brugse gevangenis.

“Geen half werk”, moet Kenny V. gedacht hebben toen hij op 30 april tijdens een uitgaansvergunning besliste om bij zijn terugkeer naar de gevangenis drugs mee te smokkelen.

Broek op de enkels

In de struiken naast de Aldi-winkel in de buurt van het penitentiair complex probeerde hij 48 gram hasj, 14 gram cannabis en liefst 84 methadonpillen in zijn achterste te duwen.

Een buurtbewoner die alles zag gebeuren verwittigde de politie. Die kon de Roeselarenaar ter plaatse betrappen met zijn broek op de enkels. In zijn jas staken ook nog tien ongebruikte insulinespuiten.

Onder invloed

De dertiger, die een zware celstraf uitzit voor geweld, diefstallen en drugs, was duidelijk onder invloed. Zijn advocaat Kim Devolder drong aan op een milde bestraffing.

“Het is niet uitzonderlijk dat gedetineerden bestellingen plaatsen bij iemand met een uitgaansvergunning”, pleitte hij. “Hij zal sowieso niet snel vrijkomen.” (AFr)