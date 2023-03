Garagist (34) uit Nieuwpoort dreigt rijbewijs te verliezen na zware botsing onder invloed: “Geluk dat iedereen overleefde”

Een 34-jarige autohandelaar uit Nieuwpoort dreigt zijn rijbewijs voorgoed kwijt te spelen als de politierechter oordeelt dat hij alcoholverslaafd is. Aanleiding is een zware frontale botsing die J.L. een jaar geleden veroorzaakte in Ramskapelle. Hij was onder invloed en week van zijn rijbaan af omdat hij bezig was op zijn smartphone. “Je hebt enorm veel geluk dat daar geen doden zijn gevallen”, sprak de politierechter.

De zware frontale botsing gebeurde op zaterdag 29 januari vorig jaar op de Diksmuidse Weg in Ramskapelle (Nieuwpoort). J.L. reed met zijn elektrische Audi e-tron GT richting Pervijze toen hij na een bocht volledig van zijn rijbaan afweek. Het kwam tot een zware frontale botsing met een Mercedes S-Klasse op de andere rijstrook. Daarbij raakten een 63-jarige man en zijn 64-jarige vrouw uit Koksijde gewond. Uit onderzoek bleek dat J.L. op zijn GSM bezig was en dat hij 1,70 promille in zijn bloed had. Daarom moest hij zich maandag verantwoorden in de politierechtbank.

Rijbewijs kwijt?

De procureur eiste naast een rijverbod en geldboete ook dat J.L. geestelijk ongeschikt zou worden verklaard op basis van artikel 42. Daarom werd de autohandelaar door een deskundige onderzocht om te zien of er sprake is van een alcoholverslaving. Het is nu aan de politierechter om daarover te oordelen. “Mijn cliënt is zeker niet alcoholverslaafd. Hij werd daar maar een keer eerder voor veroordeeld, in 2007 dan nog”, sprak de advocaat van J.L. “Hij had die avond en nacht wat doorgezakt en had daarom de alcohol nog in zijn bloed. Maar intussen raakte hij al vier maanden geen druppel meer aan.”

“Het is altijd je eigen keuze om te drinken, net zoals het je keuze is om hier niet aanwezig te zijn” – politierechter

De politierechter dacht er het zijne van en hekelde dat J.L. niet opdaagde voor zijn proces, doordat hij in het buitenland zat. “Het is altijd je eigen keuze om te drinken, net zoals het je keuze is om hier niet aanwezig te zijn. Het verslag is duidelijk wat mij betreft.”

Als J.L. rijongeschikt wordt verklaard geldt dat minstens voor zes maanden, tot hij het tegendeel kan aantonen. “Dat zou grote gevolgen hebben voor zijn werk in de autohandel, ik vraag dat dus niet te doen”, sprak zijn advocaat.

Vier maanden platte rust

De zestigers uit Koksijde stelden zich burgerlijke partij. Hun advocaat hekelde het feit dat de verzekeraar, nota bene van beiden, er alles aan doet om niet te moeten uitbetalen. “Ik moest zelfs een jaar wachten tot ik mijn auto terugkreeg, een schande”, zegt slachtoffer V. “Bij het ongeval raakten we beiden gewond. Maar mijn vrouw moest bevrijd worden en dat liet een grote indruk na. Zij had veel pijn aan de ribben en liep verwondingen op aan de knie. Ze moest zelfs vier maanden platte rust nemen.”

J.L. bood na het ongeval al zijn excuses aan bij de slachtoffers. “Wat er ook van zij, je kan zien welke gevolgen gsm-gebruik heeft in de auto”, foeterde de politierechter. “Hij mag enorm van geluk spreken dat het om zware wagens ging en er geen doden vielen.” Vonnis op 17 april. (JH)