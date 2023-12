“Gaan we neuken?”: Twintiger krijgt 22 maanden cel voor reeks brutale aanrandingen in Middelkerke

“Ze hoorde zijn voetstappen steeds dichterbij komen, zoals in de film.” Een jonge vrouw leeft nog altijd in angst sinds ze op straat werd aangerand door Gunther P. (27) uit De Panne. Ook minderjarige meisjes bleken niet veilig voor de twintiger, die voor de Brugse rechtbank 22 maanden effectieve celstraf kreeg opgelegd. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.

Op 1 maart viel Gunther P. ’s ochtends in Middelkerke een zeventienjarig meisje lastig en fietste haar achterna. P. achtervolgde haar tot op de tram, waar ze een foto van hem nam. Tot een aanranding kwam het niet, maar dankzij de foto kon het gerecht de zaak linken aan twee latere feiten.

Op 8 mei achtervolgde P. in Lombardsijde een 23-jarige vrouw. “Mijn cliënte hoorde zijn voetstappen steeds dichterbij komen, zoals in de film”, verduidelijkte meester Frederick Spaey. “Hij kraamde vuile praat uit en vroeg haar gaan we neuken? Uiteindelijk duwde hij haar tegen een muur en betastte hij haar. Gelukkig kon ze zich loswrikken, vluchten en haar moeder bellen. Sindsdien leeft ze in angst.”

Ten slotte benaderde P. op 31 mei ook nog een twaalfjarig meisje aan een tramhalte in Westende. Hij betastte haar schaamstreek en borsten, maar het meisje gaf hem een schop en kon zo ontkomen. “Door jouw driften zijn jonge slachtoffers voor het leven getekend”, getuigde de moeder van het meisje. “Geen enkele straf zal streng genoeg zijn.”

Zwaar drank- en druggebruik

Volgens P. lagen zwaar drank- en druggebruik aan de basis van de feiten. “Hierdoor herinnert hij zich amper nog iets van de feiten”, pleitte advocate Loes Roels. “Hij ontkent wel pedofiele neigingen te hebben. Mijn cliënt schaamt zich diep en verdient het naar eigen zeggen niet om vrij te komen. Toch wil hij werken aan zijn problemen.”

Meester Roels stelde een voorwaardelijke straf voor, maar procureur Christophe Bergez verzette zich daartegen en vroeg dertig maanden effectief. “De beklaagde kreeg in het verleden al eens voorwaarden opgelegd, maar die werden herroepen omdat hij herviel in zijn druggebruik”, stelde hij. P. kreeg in augustus ook al acht maanden effectieve celstraf voor aanranding van een achttienjarig meisje in Koksijde.

Aan de burgerlijke partijen kende de rechtbank in totaal 3.740 euro schadevergoeding toe. (AFr)