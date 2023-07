Furieuze vrouw (57) uit Koksijde betaalt politieman schadevergoeding na blauw oog en krijgt geen straf

Een 57-jarige vrouw uit Koksijde die een politieman een blauw oog sloeg nadat die tussenbeide gekomen was bij een partnerruzie krijgt geen extra straf. De vrouw betaalde de politieman intussen een schadevergoeding van 500 euro en kreeg de gunst van de opschorting.

De feiten deden zich op 1 september vorig jaar voor in haar woning in Koksijde. De vrouw kreeg toen een hoogoplopende ruzie met haar man en belde ’s avonds zelf de politie. “Toen ze aankwamen, deed de vrouw meteen moeilijk”, zegt de advocaat namens de inspecteur van politie Westkust. “Ze ging met haar vinger recht voor het gezicht van de politieman staan. Toen die haar hand weghaalde, kreeg hij een klap op zijn gezicht waarbij hij een blauw oog opliep.”

De politieman vraagt 500 euro schadevergoeding. A.S. riskeerde voor de feiten drie maanden cel met uitstel en 800 euro boete. “Wat ze deed, was fout”, zegt haar raadsman Thomas Bailleul. “Maar hou er rekening mee dat ze emotioneel volledig over haar toeren was en zichzelf niet in de hand had. Ze betaalde intussen de schadevergoeding en we vragen de gunst van de opschorting zodat ze haar blanco strafblad kan behouden.” De rechter ging daar op in. De vrouw kreeg de gunst van de opschorting. (JH)