Furie aan de Floralux: man beticht van klap aan jongeman na discussie over foutparkeren

Op 8 oktober zou N.V. (47) een jongeman hebben geslagen op de parking van Floralux in Dadizele. Hij had diens moeder aangesproken over haar parkeergedrag en zo kwam het tot een discussie. V. riskeert drie maanden cel.

Een parkeerplaats voor gezinnen op de parking van Floralux in Dadizele. Toen N.V. er met zijn vrouw en twee kinderen hun gekochte spullen inlaadden, merkte hij dat de persoon naast hem ook op zo’n plaats stond. Al was ze niet met het hele gezin. Dat zinde de 47-jarige man niet en dat liet hij blijken.

Vuistslag of niet?

Zo ontstond een discussie. Toen de zoon van de vrouw tussenbeide wilde komen, zou V. hem een vuistslag hebben gegeven en zijn weggereden. Dat zou blijken uit getuigenissen én de verwondingen van de jongeman. Het Openbaar Ministerie eist daarvoor een celstraf van 3 maanden en een boete van 400 euro.

De man ontkent echter dat hij zou hebben geslagen en heeft daarvoor een opmerkelijk excuus. “Ik heb enkel zijn pet van zijn hoofd getikt. Zijn verwonding is bovendien een krabletsel in de nek. Krabben en haren uittrekken, dat is iets voor vrouwen. Ik doe dat niet.”

Vonnis op 10 januari. (JD)