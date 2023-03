Fransman zwaar gestraft nadat hij tijdens storm in gracht naast E40 belandt

Een veertiger uit Arneke bij Kassel in Frankrijk is door de politierechter zwaar gestraft voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Steenkerke vorig jaar. Tijdens de storm Eunice werd de man naar eigen zeggen door een rukwind in de gracht langs de E40 geblazen. Hij liet zijn wagen daarop doodleuk achter. De man kreeg drie maanden cel met uitstel.

Op 18 februari vorig jaar rond 22 uur ‘s avonds werden de hulpdiensten opgeroepen naar de E40 in Steenkerke, vlakbij de afrit van Veurne. Het was de dag dat storm Eunice over ons land trok met een sterkste windstoot van boven de 130 kilometer per uur. De hulpdiensten werden de hele dag overstelpt met oproepen en reden urenlang van hot naar her. Rond 22 uur kregen ze een oproep binnen om een bevrijding uit te voeren langs de E40 ter hoogte van Steenkerke.

“Passanten hadden een BMW zien liggen in de gracht”, sprak de procureur op de politierechtbank in Veurne. Zowel de brandweer, ziekenwagen MUG-dienst als de politie rukten uit. “Tot hun verbazing troffen ze niemand aan in de wagen. Ook in de buurt was de bestuurder nergens te bekennen. Het ging om een auto met Franse nummerplaat die door een takeldienst opgehaald werd. De bestuurder, Laurent V., dook ‘s anderendaags dan maar doodleuk op bij de takeldienst. We vragen hem te straffen wegens vluchtmisdrijf en het ongeval.”

Zelf garagist

De veertiger is een man uit Arneke bij Kassel in Frankrijk. “Hij is zelf professioneel garagist en belde iemand om hem op te halen aan de E40”, sprak zijn advocaat. “Hij zou dan wel zelf instaan voor de takelwerken. Het was al 22 uur ‘s avonds, donker, en hij had niet verwacht dat nog iemand zijn BMW zou opgemerkt hebben in de gracht. Hij had helemaal niet de bedoeling om vluchtmisdrijf te plegen en drinkt zelfs nooit. De oorzaak van het ongeval is de straffe wind, dat merkte de politie ook op.”

De politierechter was allerminst mals voor V., wellicht ook gelet op de nodeloze inzet van de hulpdiensten. De man kreeg drie maanden cel met uitstel, 90 dagen rijverbod en in totaal 5.000 euro boete, 2.600 euro met uitstel. (JH)