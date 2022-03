Fransman veroordeeld voor zwaar vandalisme in het station van Ieper

Een Fransman werd maandag op de rechtbank van Ieper bij verstek tot 7 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor zware vernielingen in het station in Ieper. Samen met 6 kompanen maakte de man serieus amok in de inkomhal. Twee van de daders werden in de kraag gegrepen, een van hen bleek minderjarig. Ook afgelopen weekend zorgden Franstalige jongeren voor problemen in het station.

In de vroege ochtend van zondag 12 december vorig jaar maakte een groep Franse jongeren het wel heel bont in de inkomhal van het Ieperse station. Ze sloegen het glas van de toegangsdeur kapot, trokken een radiator uit de muur en vernielden de automaten om er vervolgens snoep uit te stelen. De vandalen sprongen op de trein richting Kortrijk, maar toen ze merkten dat ze in Komen door de politie werden opgewacht, trokken ze aan de noodrem. Vijf jongeren konden de benen nemen, twee werden door de politie in de kraag gegrepen. Het ging om een minderjarige en een meerderjarige Fransman.

Die laatste kreeg een dagvaarding voor de Ieperse correctionele rechtbank in de bus. De man liet verstek gaan. “Hij gaf toe dat hij snoep had gestolen, maar hij ontkende dat hij zaken kapot maakte”, aldus de procureur. “Die man had een gezwollen hand, maar beweerde dat hij die had opgelopen maanden geleden in een vechtpartij, totaal ongeloofwaardig. Op de camerabeelden was trouwens te zien dat hij iets gooide en daarbij bijna zelf ten val kwam.” De Fransman kreeg een celstraf van 7 maanden effectief en moet een schadevergoeding betalen van meer dan 8.000 euro.

Afgelopen weekend vonden in Ieper nieuwe feiten plaats van een groep Franstaligen. De bende pleegde eveneens vandalisme in het station, maar sloeg ook een man in elkaar in het centrum van Ieper. De politie kon enkele mensen oppakken en ondervragen. Het ging echter niet om dezelfde groep, waarvan er een nu door de rechtbank is veroordeeld.