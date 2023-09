Fransman twee jaar naar de gevangenis nadat 14-jarig meisje hem wegjaagt tijdens inbraak in Watou

Op weg met de scooter ging hij op zoek naar huizen om in te breken, maar H.O. (60) uit Rijsel liep tegen de lamp, nadat hij oog in oog kwam te staan met een 14-jarig meisje in een woning in Watou. De rechter in Ieper veroordeelde de man voor vier diefstalpogingen in de Westhoek tot een celstraf van twee jaar.

Tussen de grensdorpjes Watou en Abele, op enkele honderden meter van de Franse grens, ligt langs de Vuileseulestraat, de boerderij van de familie Dequidt. De dochter des huizes, de 14-jarige Laurien, had op een donderdag eind maart een heel onaangename ontmoeting met een inbreker. “Ik had een douche genomen en was naar mijn kamer gegaan om me te kleden en mijn gezicht te verzorgen”, vertelde het tienermeisje eerder in onze krant.

Oog in oog

Laurien woont samen met haar ouders, broer en zus, maar was op dat moment alleen thuis. “De honden waren buiten aan het blaffen, dat vond ik een beetje raar. Beneden hoorde ik lawaai. Ik dacht dat het mijn papa was, die terug was van het werk in de varkensstal. Maar toen ik even later iemand de trap op hoorde komen, realiseerde ik me dat de voetstappen niet die van mijn vader waren. Daarom trok ik de deur van mijn kamer open om te gaan kijken.”

Laurien schrok zich een hoedje, want boven aan de trap stond man met een zwarte helm, een motorpak en een fluojasje. Hij keek me verschrikt aan en ik vroeg hem wat hij in ’s hemelsnaam deed in onze woning. Hij brabbelde iets in een andere taal, ik was zo geschrokken dat ik ‘m helemaal niet begreep. Daarna ben ik beginnen roepen want het voelde allemaal heel eng aan. Toen hij zich omdraaide, viel hij bijna van de trap. Hij haastte zich naar beneden en keek nog eens om. Daarop deed ik teken dat ik iemand zou bellen. Dat was blijkbaar genoeg om hem op de vlucht te jagen.”

Laurien belde haar papa, ook de politie werd gealarmeerd. De inbreker was blijkbaar ook bij de buren langs geweest. Ook daar waren de bewoners thuis. Daarop trok hij nog in Ieper een woning binnen.

Franse nummerplaat deed hem de das om

De politie kwam ter plaatse, maar de inbreker kon ontkomen over de Franse grens. Lang duurde het echter niet voor de speurders de boef in de kraag konden grijpen. Zijn Franse nummerplaat deed hem de das om. De Fransman werd uitgeleverd aan ons land en de onderzoeksrechter plaatse de Fransman achter tralies.

“Die man leert geen lessen uit zijn verleden”, zei de openbare aanklager op het proces tegen de man. “Dat hij inbraken pleegt is voor hem de normaalste zaak in de wereld.”

Medische klachten

Veel berouw toonde H.O. niet. “Ik heb een hartprobleem en krijg in de gevangenis de juiste medicijnen niet. Ik contacteerde de Franse ambassade en dien klacht in tegen de arts. Ik heb immers recht op bepaalde medicijnen. Als ik trouwens nog lang in de gevangenis moet blijven, dan speel ik alles kwijt. En ja, het spijt me voor de slachtoffers, maar ik deed niemand kwaad.”

De rechter fronste haar wenkbrauwen: “Als ik het goed begrijp, is het eigenlijk de schuld van de maatschappij dat je op dievenpad gaat?” Toen de rechter hem nog vroeg waarom hij naar België komt om inbraken te plegen, antwoordde die doodleuk: “Ik hou van dit land.”

Hij kan in ieder geval nog even hier blijven, want de rechter veroordeelde hem tot een celstraf van twee jaar en een geldboete van 800 euro.