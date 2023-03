Fransman speelt Renault Megan kwijt na achtervolging in Kortrijk

In paniek nadat hij bij een achtervolging in een doodlopende straat in Kortrijk was klemgereden, voerde een 21-jarige Fransman een donut uit en reed op een politievoertuig af. Een aanrijding kon op het nippertje worden vermeden. De rechter besliste zijn Renault Megane verbeurd te verklaren.

Op 3 februari 2023 reed Romain R. weg van een politiecontrole. Wat volgde was een korte achtervolging. In de Wolvendreef reed de jongeman zich klem in een doodlopende straat. In een poging toch nog te ontsnappen voerde hij een donut uit. Dat is een driftmanoeuvre waarbij met slippende banden een volledige draaibeweging wordt gemaakt. Daarna reed hij in de richting van de politiewagen. “De agenten moesten achteruit rijden om een aanrijding te voorkomen”, aldus de openbare aanklager. R. kon uiteindelijk toch staande worden gehouden. Er lag drugs in de auto en hij bleek geen rijbewijs te hebben. De rechter gaf hem nu een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden maar verklaarde ook zijn auto verbeurd. “Ik was in paniek. Mijn gedrag was onaanvaardbaar”, verontschuldigde hij zich voor de rechter. (LSi)