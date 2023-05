Fransman riskeert 37 maanden cel voor cannabisplantage boven pizzarestaurant in Kortrijk

Een 43-jarige Fransman die betrokken was bij een cannabisplantage in pizzeria Winoo in het Kortrijkse winkel-wandelgebied riskeert in beroep 37 maanden cel. Volgens het parket was hij duidelijk de leider van de bende.

Op 19 juli 2019 kon de pizzeria in de Wijngaardstraat in Kortrijk verzegeld worden. Dat gebeurde nadat op de bovenverdieping een cannabisplantage van zo’n 570 plantjes ontmanteld kon worden. Uitbater Brahim S. (51) vloog ruim drie maanden in voorhechtenis. De politie was de plantage op het spoor gekomen nadat aan een garagebox in een ondergrondse parkeergarage in de Langemeersstraat verdachte handelingen waren gemeld. De garagebox bleek volgestouwd met materiaal voor de installatie van een cannabisplantage en werd door S. gehuurd.

Financiële problemen

Wat volgde was een huiszoeking die de plantage boven de pizzeria blootlegde. S. gaf aanvankelijk toe dat er al drie keer was geoogst en dat hij zo’n 5.000 euro per oogst kreeg. Later milderde hij dat naar twee oogsten. Met de plantage zelf liet hij zich naar eigen zeggen niet in. Hij liet zich verleiden om mee te werken om uit de financiële problemen te geraken. Hij kreeg 24 maanden cel, waarvan de helft effectief, en een boete van 4.000 euro, maar ging in beroep. Zijn advocaat vraagt een straf volledig met uitstel. “Hij was opgelucht toen alles is uitgekomen. Hij werkt nu zes op zeven dagen en weet dat er financieel nog een staartje volgt.”

Ook zijn ex-vriendin werd veroordeeld tot 24 maanden volledig met uitstel. Zij beweert echter van niks te weten. “Ik kwam nooit boven de pizzeria en wist van niks!” Fransman Halid Ben M. (43) hield zich met de plantage zelf bezig. Hij kreeg een effectieve celstraf van 30 maanden en een boete van 16.000 euro. Hij kende Brahim S. omdat ze nog samen in de cel zaten in Rijsel én omdat hij af en toe als klant naar de pizzeria ging. Maar in beroep wast ook hij zijn handen in onschuld. Daar is het parket het niet mee eens. Volgens de procureur-generaal is hij de leider van de bende en voor hem vorderde ze 37 maanden effectief. Voor de twee anderen werd 30 maanden gevorderd en een boete van 8.000 euro. Dat de ex-vriendin niks van de plantage afwist, vindt de procureur-generaal ongeloofwaardig. Zeker omdat in de garagebox, die ze mee huurde, allerlei spullen lagen voor de plantage. “Ik had liever dat ze het hoofd bogen en schuldinzicht toonden!” Uitspraak op 31 mei. (OSM)