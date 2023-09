Fransman plast tegen stelling aan station van Veurne… en wordt daarbij betrapt met drugs

Een 49-jarige Fransman uit De Panne werd begin dit jaar op een wel erg lullige manier betrapt met drugs op zak door de politie. Die hield de man tegen nadat ze hem zagen wildplassen tegen het stationsgebouw in Veurne.

Op 7 januari in de late avond reed een politiepatrouille van zone Spoorkin voorbij het station in Veurne. Ze zagen hoe een man zich bezondigde aan wildplassen tegen de stellingen en bouwhekkens aan het station. “Ze besloten de man op zijn gedrag aan te spreken, maar hadden ook vermoedens dat er meer aan de hand was”, sprak de procureur in de rechtbank van Veurne.

“Daarop onderwierpen ze M.D. aan een veiligheidsfouille. Bij hem werd een zakje van zeven gram aan cannabis gevonden. Dat bleek voor eigen gebruik te zijn. De cannabis werd afgenomen en M.D. kreeg een voorstel tot minnelijke schikking van 175 euro. Hij betaalde dat echter niet en reageerde niet meer. Daarom werd hij gedagvaard. We vragen nu drie maanden cel en 8.000 euro boete, eventueel met uitstel omwille van zijn blanco strafblad.”

Dat de straf nu zo hoog kan oplopen, komt omdat M.D. ook deze keer zijn kat stuurde naar de rechtbank. Vonnis op 15 september. (JH)