Fransman is auto definitief kwijt na achtervolging

Een 38-jarige Fransman is tot een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden veroordeeld na een levensgevaarlijke achtervolging in oktober 2020 op de autosnelweg in Kortrijk. De rechter verklaarde zijn Volkswagen Golf verbeurd.

De wegpolitie merkte op 24 oktober 2020 op de autosnelweg in Kortrijk een auto op die veel te snel reed. De agenten besloten de achtervolging in te zetten om de bestuurder aan de kant te zetten. Automobilist Salim N. (38) uit Tourcoing had net een nieuwe auto gekocht en wilde die testen.

Hij bleek niet van plan om zich aan de kant te laten zetten. Integendeel, hij besloot te versnellen in een poging de politie van zich af te schudden. “Er werden enorm hoge snelheden gehaald”, zei het openbaar ministerie.

Spijkertapijt

“De wegpolitie moest 220 kilometer per uur halen om de auto in te halen. Ze slaagden er in om voor de auto te rijden en deden teken dat hij zich aan de kant moest zetten. Maar de Fransman schoof naar hen toe aan 160 kilometer per uur en probeerde hen te rammen. De agenten konden de aanrijding net op tijd vermijden.”

Voor deze actie liep de Fransman vier maanden celstraf op wegens gewapende weerspannigheid. De automobilist kon nadien gevat worden nadat een spijkertapijt werd uitgerold. De advocaat van de Fransman ging echter voor de vrijspraak. Aan twee agenten moet Salim N. een schadevergoeding van elk 350 euro betalen. (LSi)