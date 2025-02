Fransman gebruikt eigen kind en vals paspoort om go-carts te huren en te stelen

Een Fransman staat in de rechtbank van Veurne terecht voor de diefstal van enkele go-carts en elektrische bromfietsen van verhuurbedrijven in Koksijde. V.L. gebruikte telkens zijn eigen dochter om geen argwaan te wekken toen hij de go-carts met een vals paspoort ging huren. De man riskeert zes maanden cel.

De man sloeg zowel op 6 maart als op 1 mei vorig jaar toe in Koksijde. Telkens gebruikte V.L. dezelfde truc: hij ging met zijn dochter een go-cart of elektrische bromfiets huren bij verhuurbedrijven aan de zeedijk in Koksijde. Wellicht gebruikte hij het kind om geen argwaan op te wekken. “V.L. gebruikte immers ook een vals gestolen paspoort”, gaf de procureur aan.

“Het gaat om misbruik van vertrouwen en diefstal. Na afloop bracht hij hetgeen hij gehuurd had niet meer terug. Via onderzoek kwam de politie te weten dat hij zich verplaatste met een Peugeot met Franse nummerplaten. Toen hij op 1 mei terug de politiezone binnenreed ging de politie op zoek naar hem. Ze konden zijn auto, met aan boord een vrouw en een kind, onderweg stoppen. In de koffer bleek een blauwe go-cart te zitten, die hij eveneens net had gehuurd en niet van plan was terug te geven. Deze werd wel terugbezorgd door de politie die vervolgens andere verhuurbedrijven contacteerde om na te gaan wat nog gestolen werd.”

Bromfietsen gestolen

Een van de getroffen partijen stelde zich burgerlijke partij. “Er werden twee elektrische bromfietsen gestolen, elk met een waarde van 950 euro. Die kunnen we nu al een jaar niet meer verhuren.” Dat geld en een bijkomende schadevergoeding werd gevraagd. V.L. liet verstek gaan op zijn proces en riskeert zes maanden cel en 800 euro boete. Vonnis op 28 maart. (JH)