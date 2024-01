Fransman (32) steelt steps en fietsen en riskeert nu achttien maanden cel: “Vrouw had me op straat gezet”

Een 32-jarige man uit het Franse Roubaix hangt een celstraf van achttien maanden boven het hoofd voor verschillende diefstallen van fietsen en steps in Kortrijk. Ook een kompaan moest zich woensdagmorgen voor de rechter verantwoorden.

De nacht van 22 op 23 augustus werd Jordan L. (32) uit Roubaix tegengehouden door agenten van de politiezone Vlas. Hij zat samen met drie anderen in een Opel Zafira. In de koffer: een elektrische step die gestolen bleek te zijn.

Al snel kon L., die ook in zijn thuisland al verschillende veroordelingen voor diefstal op zijn conto heeft, gelinkt worden aan andere diefstallen. Een e-step van 500 euro, een elektrische fiets van 3.000 euro, nog een step van 399 euro. Die werden op verschillende tijdstippen gestolen, zoals ook uit camerabeelden bleek.

Dakloos

De man riskeert voor de diefstallen een celstraf van achttien maanden en een boete van 800 euro. Zelf zei hij veel spijt te hebben van zijn daden. “Ik was niet helder van geest. Mijn vrouw had me op straat gezet en ik dronk toen veel. Ik was dakloos en stal om eten te kunnen kopen. Enkel zo kon ik overleven.”

Ook een vriend van de man moest zich verantwoorden voor één diefstal. Hij riskeert tien maanden cel en een boete van 400 euro. Hij zei niks af te weten van de diefstallen toen ze naar Kortrijk trokken. Beiden beweren ook geen lid te zijn van een dievenbende. Uitspraak op 21 februari. (JDr)