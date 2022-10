Franse twintigers mogen drie maanden na inbraak in woning in Kortrijk cel verlaten

Twee Franse jongeren uit Rijsel mogen drie maanden nadat ze op 1 juli in Kortrijk bij een inbraak op heterdaad betrapt konden worden de cel verlaten. De rechter veroordeelde hen elk tot een celstraf van veertien maanden, maar sprak enkel de periode van hun voorhechtenis als effectieve straf uit.

Op 1 juli merkte een alerte buurtbewoner verdacht gedrag op en verwittigde daarop de politie. Nog voor de politie ter plaatse was, probeerden de twee twintigers uit Rijsel te vluchten. Toen buurtbewoners hen probeerden tegen te houden, bedreigden ze hen met een gestolen ivoren tand en een schop. Eén van hen sprong zelfs door een raam.

Toch konden ze ingerekend worden. “We waren onder invloed van drugs”, vertelden ze aan de rechter. “Ik stond op de uitkijk en had behalve de slagtand niets anders mee”, aldus Ahemad C., die beweerde pas 17 jaar en dus minderjarig te zijn. Maar volgens een botscan is hij 22 en dus meerderjarig. Volgens de eigenares van de woning zijn bij de inbraak ook twee gouden balpennen en een potje gouden tanden gestolen. De twee inbrekers moeten een schadevergoeding van 3.050 euro betalen. (LSi)