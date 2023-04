Franse toerist takelt man toe die zijn bijtende hondje schopte op camperparking in Blankenberge

Een 62-jarige Fransman riskeert voor de Brugse strafrechtbank zes maanden celstraf met uitstel voor slagen aan een man die zijn hond schopte. De Yorkshireterriër zou het slachtoffer wel eerst gebeten hebben.

Op 29 mei 2021 was het slachtoffer met zijn gezin aanwezig op een parking voor campers in Blankenberge. Toen de man zijn hond uitliet, werd hij plots aangevallen door de twee honden van een Franse toerist. Een van de Yorkshireterriërs beet het slachtoffer in zijn been, waarop die het dier een schop gaf. Toen de Fransman, V.P. 62), dit zag gebeuren stormde hij uit zijn camper en gaf het slachtoffer enkele vuistslagen in het gezicht. Het slachtoffer, een politieagent, nam de Fransman vervolgens in een houdgreep.

Geen bijtwonden

Toen de politie arriveerde, gaf V.P. de feiten meteen toe. “Mijn cliënt zat met zijn vriendin in de camper toen de twee hondjes plots wegglipten via de openstaande deur”, pleitte de advocaat van de Fransman. “Hij ging de hondjes zoeken en zag hoe het slachtoffer een van de dieren schopte. Hij vond dit niet kunnen en heeft in een vlaag van woede een vuistslag verkocht. Anderzijds gelooft mijn cliënt niet dat zijn hond gebeten zou hebben. Bij het slachtoffer werden geen bijtwonden vastgesteld.”

Het slachtoffer lag na de feiten vier dagen in het ziekenhuis en was zeventien dagen werkonbekwaam. Hij stelde zich burgerlijke partij in de zaak. De Fransman, die nog een blanco strafregister heeft, vroeg de gunst van de opschorting. De rechtbank doet uitspraak op 3 mei. (AFr)