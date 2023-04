Franse drugskoerier die snel geld wilde verdienen voor huwelijksfeest en -reis moet niet meer terug naar cel

Een 23-jarige Fransman uit Wattrelos die als drugskoerier tussen Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen aan de slag ging omdat sparen voor een groot huwelijksfeest en -reis te te traag ging, moet niet meer terug naar de cel. De rechter in Kortrijk veroordeelde hem tot een celstraf van achttien maanden, maar sprak enkel de maand die hij in voorhechtenis zat als effectieve straf uit. Hij moet ook een boete van 4.000 euro ophoesten en speelt 3.000 euro en twee gsm-toestellen kwijt.

In juni 2022 wou Sofiane M. dolgraag huwen. Voor een droomfeest en dito huwelijksreis had hij al 9.000 euro gespaard, maar het ging hem toch wat te traag vooruit. Begin maart investeerde hij zijn centen dan maar in een gsm met contactenlijst. “Die kan je zomaar kopen voor 1.000 euro”, klonk advocate Julie Vandenbogaerde verwonderd. En een voorraad heroïne en cocaïne. Doel? Op korte tijd die gespaarde 9.000 euro verdubbelen.

Stomste beslissing uit mijn leven

Het plannetje viel op 28 maart 2022 al in duigen. In Roeselare kon hij met 92 gram heroïne en 7 gram cocaïne in de auto geklist worden. Hij vloog een maand in voorhechtenis en mocht de cel pas verlaten na de betaling van een borgsom van 5.000 euro. “Dat plan was de stomste beslissing uit mijn leven”, aldus de jongeman. “Het is heel duidelijk dat het niet heeft geloond. In de gevangenis heb ik mijn lesje wel geleerd.”

De grootse huwelijksplannen gingen in de koelkast: het bleef bij een bescheiden feestje. Ondertussen runt hij in Roubaix en Tourcoing de twee kebabzaken van zijn zieke vader. (LSi)