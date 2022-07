Franse drugskoerier al 4 maanden in cel na arrestatie: “Me laten verleiden na verlies job”

Een 22-jarige jongeman uit het Noord-Franse Hem liet zich nadat hij zijn job verloor, verleiden om als drugskoerier tussen Frankrijk en ons land aan de slag te gaan. Hij kon in Roeselare opgepakt worden en verblijft al 4 maanden in de cel. Voor de rechtbank in Kortrijk riskeert hij 18 maanden celstraf en 8.000 euro boete.

Op 12 maart 2022 merkte een alerte politiepatrouille een verdacht Frans voertuig op. Bij controle bleek er ruim 1.300 euro onder de zonneklep te steken. In een verborgen ruimte vond een drugshond heroïne en cocaïne. In zijn iPhone staken heel wat Belgische adressen die beleverd moesten worden.

“Het was pas mijn derde dag als koerier”, gaf Faouzi C. toe. “Na mijn vrijlating wil ik opnieuw gaan werken om mijn geld te verdienen.” Vonnis op 29 juli.

(LSi)