Franse amokmakers keren zich tegen manager Plopsaqua en politie: “Hij brak zijn voet toen hij op hoofd politieman schopte”

Vijf Noord-Franse jongeren riskeren effectieve celstraffen nadat ze zich eerst flink misdroegen in Plopsaqua in De Panne en zich daarna agressief opstelden tegen de politie aan het station. Daarbij maakten ze meerdere slachtoffers. “Een van hen brak zelfs zijn eigen voet toen hij op volle kracht tegen het achterhoofd van een politieman op de grond schopte”, klonk het. Die man zit nog steeds in de cel.

De feiten gebeurden op 22 juli afgelopen zomer en begonnen in Plopsaqua in De Panne. De vijf Franse jongeren tussen 18 en 22 jaar en die bestaan uit twee en drie broers, trokken eerst naar het zwembad. Niet voor hun plezier, wel om amok te kunnen maken. Bij de redders en het management kwamen dan ook al snel klachten binnen. “De aanwezige manager werd aangesproken door een badgast en ging camerabeelden bekijken. Daarop was te zien hoe ze een slag uitdeelden aan andere zwemmers op de Wild River. Ze werden aangesproken waarop ze zelf besloten het zwembad te verlaten.” Maar in plaats van echt weg te gaan, zorgden de vijf uit het zwembad voor nog meer amok.

Voet gebroken bij schop

“Toen ze het zwembad verlaten hadden, bleek één van hen een handdoek gestolen te hebben”, sprak de advocaat van de manager. “Toen hij hen aansprak, stelden ze zich dreigend op en verweten ze hem racistisch te zijn. Daarom vonden ze ook dat ze het recht hadden nog twee Magnum-ijsjes te stelen. De manager belde daarop de politie, maar kreeg als reactie vier harde slagen in zijn gezicht waarna ook een jobstudent nog een slag kreeg.”

Beide mannen vragen een schadevergoeding. De vijf vluchtten daarna weg, maar de politie kon hen aan het station van De Panne onderscheppen. “Opnieuw gedroegen ze zich erg weerspannig en agressief”, vervolgde de procureur. “Ze beledigden en bespuwden de politie, riepen ‘fuck the police’ en bij het boeien ontstond een schermutseling. De 22-jarige deelde daarbij een inspecteur een keiharde schop op het achterhoofd uit. Zo hard, dat hij zijn eigen voet brak.” De politieman kon 22 dagen niet werken.

Effectieve celstraffen

Het vijftal kwam zich verantwoorden in de strafrechtbank van Veurne. De 22-jarige S.L., die de schop op het achterhoofd van de politieman uitdeelde, riskeert met achttien maanden de zwaarste effectieve celstraf. De andere vier riskeren tussen de acht maanden en één jaar cel, telkens met een geldboete. “Hij reageerde impulsief toen de politie zijn broer arresteerde. Hij dacht nooit na over de gevolgen.” Ook de andere vier vroegen milde straffen. Vonnis op 17 december. (JH)