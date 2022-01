Franse Algerijn krijgt zeven jaar cel voor steekpartij op Veemarkt in Kortrijk

De 36-jarige Franse Algerijn Ramzi Y. is ook in beroep veroordeeld tot zeven jaar cel voor een bloederige steekpartij op de Veemarkt van Kortrijk in 2016.

Op 4 juli 2016 vond op de Veemarkt in Kortrijk een bloederige steekpartij plaats. Maar de dader enerzijds en politie en parket anderzijds gaven beiden een totaal andere versie van de feiten. Volgens de politie ging het om een vrouwenkwestie.

Lesje leren

Ramzi Y. en zijn broer zouden naar de Veemarkt zijn gereden om het nieuwe lief van de ex van Ramzi Y. –E.H.- een lesje te leren. Volgens het openbaar ministerie hadden de twee broers echter afgesproken en wachtten de man op aan een gokkantoor. De man sloeg op de vlucht en duikelde een winkel –Western Union- binnen.

Daar kreeg hij nog enkele steken van de broers in dij, hoofd en borstkas. De broers gingen nadien op de vlucht naar Frankrijk, tot Ramzi Y. in 2021 werd gevonden en in april 2021 werd uitgeleverd aan België. Intussen was hij bij verstek in Kortrijk veroordeeld tot 7 jaar cel voor poging tot moord.

Mislukte drugsdeal

Maar voor het hof van beroep kwam Ramzi Y. met een totaal ander verhaal naar voor. Zijn broer zou door E.H. zijn bedreigd met een mes in het kader van een mislukte drugsdeal.

De broer zou geld voor drugs hebben gegeven aan E.H., maar die weigerde koopwaar in de plaats te leveren. “Hij werd gebeld door zijn broer met de boodschap dat hij werd bedreigd met een mes”, aldus zijn advocaat. “Ramzi is dan onmiddellijk naar de Veemarkt gekomen om de twee te scheiden, maar werd in de hand gesneden door E.H.”

Die zette het nadien op een lopen, achterna gezeten door de twee broers. “In de Western Union is hij gestruikeld, verloor zijn mes, maar greep hij naar een schaar.” Ramzi Y. gaf toe dat hij het mes opraapte, zich bedreigd voelde door de schaar en stak E.H. in de dij en het hoofd, maar de steek in de borst was volgens hem van zijn broer. Dat hij de man dood wou, ontkende zijn advocaat dan ook met klem.

Naar huis met klaplong

“Integendeel, hij heeft steeds geprobeerd om erger te voorkomen! Hij was er enkel om zijn broer te beschermen!” Dat het slachtoffer levensbedreigende verwondingen opliep, betwijfelde hij ook. “Er is sprake van een klaplong, maar volgens getuigen was het slachtoffer slechts licht gewond en ging hij gewoon naar huis. Hij wou ook klacht neerleggen bij de politie omwille van die steek in zijn hand, maar hij mocht niet van zijn broer”, legde zijn advocaat uit.

“Hij wou niet dat de drugsdeal aan het licht zou komen.” Hij ontkende dan ook dat dit een vrouwenkwestie is. “Wat mijn advocaat zonet vertelde is de enige en echte waarheid!”

Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel zodat de man snel terug kan naar zijn vrouw in Frankrijk en hun tweejarig zoontje. “Hij heeft hierover nog steeds nachtmerries!” Maar het hof volgde dat verzoek niet en veroordeelde Ramzi Y. opnieuw voor poging tot moord en strafte hem opnieuw met zeven jaar cel. Omdat ook zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen, blijft de man nog een tijd in de gevangenis in België.

