Francesco Vanderjeugd vandaag voor rechter wegens belangenneming

De voormalige burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd (36) verschijnt vandaag voor de strafrechter in Kortrijk. De procureur zal er een straf eisen voor de feiten van belangenneming waarvoor Vanderjeugd vervolgd wordt. Ook de advocaat van de voormalige politicus zal het woord krijgen. De uitspraak volgt normaliter volgende maand.

Onderzoek van deze krant bracht in december 2021 aan het licht dat Vanderjeugd bij minstens twee vastgoedtransacties in zijn gemeente gebruik zou gemaakt hebben van voorkennis die hij als burgemeester had. In de gemeente stonden in die periode grote plannen in de steiger om enkele sites in het centrum herin te richten. Vanderjeugd kocht en verkocht in dezelfde periode panden in de betrokken zone en realiseerde daarbij een meerwaarde van 463.000 euro.

Na de publicatie in deze krant ging Audit Vlaanderen aan de slag met het dossier. De conclusies van de doorlichting waren duidelijk: een schijn van partijdigheid, belangenvermenging en mogelijke voorkennis, los van de inbreuken op de eigen deontologische code van de Stadense gemeenteraad. Ook het parket startte in dezelfde periode een onderzoek, dat nu uitgemond is in het proces dat vandaag gevoerd zal worden.

Seksfilmpje

Francesco Vanderjeugd heeft de aantijging van belangenneming altijd ontkend. De toenmalige oppositie vroeg bij monde van Ludwig Willaert (CD&V) meermaals om een stap opzij te zetten, maar dat weigerde Vanderjeugd stelselmatig. Na een nieuw schandaal omtrent een zelfgemaakt seksfilmpje dat hij liet zien op een verkiezingsevent van zijn partij Open VLD, nam Francesco Vanderjeugd niet meer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Open VLD verloor de verkiezingen, Vanderjeugd moest de sjerp afstaan aan Ludwig Willaert.

Vandaag zal de procureur het onderzoek toelichten en een straf vorderen voor de voormalige burgemeester van Staden. Ook de advocaat van Francesco Vanderjeugd zal het woord krijgen. Of de verdediging blijft aansturen op een vrijspraak, is niet duidelijk. Op belangenneming staan celstraffen van één tot vijf jaar en boetes van 800 tot 400.000 euro. Een vonnis volgt wellicht pas volgende maand.