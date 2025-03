Française loopt op oudjaar met 1,7 kilogram heroïne tegen de lamp langs E17

Een 24-jarige Française uit Tourcoing kon op oudjaar 2023 bij een controle op de parking van het Shell-tankstation in Marke (Kortrijk) met maar liefst 1,7 kilogram heroïne in de auto geklist worden. Na 5 maanden kon ze dankzij een borgsom van 10.000 euro de cel verlaten. Vrijdag 21 maart stond ze voor de rechter terecht.

Anais K. woonde op 31 december 2023 op een appartement in Komen. Na een eerdere drugsveroordeling in 2021 bleef ze toch in het drugsmilieu hangen.

“Via sociale media liet ze zich in een organisatie inlijven”, aldus advocaat Alexander Van Heeschvelde. “Ze is de jongste van een gezin en rebelleerde wat. Maar ze moet toegeven dat haar vleugels uitslaan niet goed is afgelopen. Op vandaag woont ze opnieuw bij haar ouders in Tourcoing.”

Na haar arrestatie gaf Anais K. toe dat ze enkele keren naar Rotterdam reed om drugs op te halen. Ze verdiende er naar eigen zeggen 3.500 euro mee. Geld dat de openbare aanklager nu verbeurd verklaard wil zien. Ze vorderde ook een celstraf van 2 jaar en een boete van 12.000 euro. K. vroeg de rechter niet meer terug naar de gevangenis te moeten.

Ze toonde zich bereid voorwaarden te volgen of een werkstraf uit te voeren. Haar zus vroeg haar auto te kunnen terugkrijgen. Het was haar voertuig waar K. op het moment van de arrestatie mee rond toerde. Vonnis op 23 april.

