Forse geldboetes voor zwartwerk en illegale tewerkstelling in vier hotels in Oostende en Anderlecht

De vennootschap en familie achter vier hotels in Oostende en Anderlecht zijn voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan zwartwerk, illegale tewerkstelling en schijnzelfstandigheid. Ze kregen een totale geldboete van 537.600 euro boete opgelegd, waarvan 336.000 euro effectief.

Op 11 oktober 2017 werd een controle uitgevoerd in Hotel Sunlight in Oostende. Daarbij werden meerdere sociale inbreuken vastgesteld. Ook in drie andere hotels van dezelfde Turkse familie in Anderlecht werden de regels met de voeten getreden. In totaal veertien personeelsleden waren niet aangegeven bij de sociale zekerheid. Vier van hen, onder wie twee Mexicaanse zussen, mochten ook helemaal niet in België werken.

Te weinig betaald

Aanvankelijk werden de beklaagden verdacht van mensenhandel, maar daarvoor werden ze uiteindelijk niet vervolgd. “Er was wel een constructie opgezet om met schijnzelfstandigen te kunnen werken”, verduidelijkte arbeidsauditeur Evi De Clercq. “Op papier was een deel van het personeel als zelfstandige aan de slag, maar in de praktijk moesten ze verantwoording afleggen aan de zaakvoerster. Ze werden ook te weinig betaald.”

Zware boetes

Zaakvoerster N.G. (65) uit Meise en haar echtgenoot R.E. (70) kregen elk een geldboete van 67.200 euro, waarvan 44.800 euro effectief. Hun dochter B.E. (40) uit Anderlecht kreeg dezelfde boete maar voor haar bedraagt het effectieve deel ‘slechts’ 22.400 euro. De vennootschap achter de hotels kreeg 336.000 euro boete, waarvan 224.000 euro effectief.

De beklaagden vroegen tevergeefs de vrijspraak. “De inspectie baseerde zich uitsluitend op de verklaringen van het personeel”, klonk het. “Er is sprake van een tunnelvisie.” (AFr)