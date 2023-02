Forse geldboete voor zwartwerk in drie horecazaken in Oostende

Een 40-jarige Irakees uit Pittem is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 67.200 euro boete, waarvan de helft met uitstel, voor zwartwerk en belemmering van toezicht. In drie horecazaken in Oostende werden meerdere inbreuken vastgesteld.

Het onderzoek ging van start op basis van een klacht over de praktijken van de beklaagde. Naar aanleiding daarvan vroegen de inspectiediensten bijvoorbeeld betaalbewijzen van de lonen aan Ali D., maar die legde de nodige documenten nooit voor. Ook afspraken om verhoord te worden, werden in de zomer van 2021 meermaals afgezegd.

Ali D. is in Oostende zaakvoerder van een Italiaans restaurant, een danscafé en een shishabar. Bij controles bleek dat in totaal vier werknemers niet correct via aangiftesysteem Dimona gemeld waren bij de sociale zekerheid. Daarnaast kwam aan het licht dat ecocheques en feestdagen niet correct uitbetaald werden.

Eerdere gelijkaardige feiten

Opvallend genoeg kreeg de beklaagde eerder al negen maanden gevangenisstraf met uitstel voor gelijkaardige feiten. De verdediging had daar toen zelf op aangedrongen, om een zware geldboete te vermijden. Het arbeidsauditoraat vorderde deze keer 67.200 euro boete. “Sociale regels zijn er om gerespecteerd te worden”, aldus arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere.

Onbewust

De verdediging pleitte dat de Irakees nooit bewust gesjoemeld heeft. “Hij werkt twintig uur per dag, maar is geen kraan op vlak van administratie”, klonk het. Bovendien zouden de horecazaken van de beklaagde door de coronacrisis in financieel zwaar weer beland zijn. Daarom werd gevraagd om de geldboete zo veel mogelijk met uitstel op te leggen.