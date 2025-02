Flakkagebruiker drie keer in tien dagen betrapt: “Ik wil niet meer naar Roeselare terugkeren”

“Na mijn vrijlating wil ik weg van het drugsmilieu, weg van Roeselare.” Een 41-jarige drugsverslaafde uit Roeselare had tijdens zijn proces voor drugsbezit voor de rechtbank in Kortrijk duidelijk geen hoge pet meer op van zijn stad. In tien dagen tijd kon hij in november 2023 drie keer met flakka, mephedrone en amfetamines op zak betrapt worden.

Zijn verslaving aan drugs is voor Wesley W. al enkele jaren een probleem. Het leverde hem sinds 2019 ook al drie eerdere correctionele veroordelingen en een veroordeling voor de politierechtbank op. Op vandaag verblijft hij in de cel om die straffen uit te zitten. “Daar is hij op de goede weg om van de drugs af te geraken”, aldus zijn advocaat. “Hij vertrouwt nogal snel mensen, en dat is in zijn geval geen goede zaak.” “Ik heb het helemaal gehad met drugs”, vertelde W. aan de rechter. “Het is gedaan. Ik heb nu opnieuw contact met mijn ouders en mijn dochter. Zij zijn mijn drijfveer om er vanaf te blijven. Ik wil niet meer naar Roeselare terugkeren en een job zoeken.”

Voor het nieuwe drugsbezit dreigt eerst wel nog een extra effectieve celstraf van negen maanden en 8.000 euro boete. Vonnis op 12 maart. (LSi)