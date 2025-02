Fiscus eist 50.000 euro van ‘Temptation Megan’ na opmerkelijke uitspraak in Nederlandse podcast: zaak wordt op 8 oktober gepleit

Vorig jaar kreeg ze nog tien maanden cel met uitstel voor sociale fraude en gesjoemel met coronapremies, nu riskeert Megan Desaever (25) ook nog een veroordeling voor belastingontduiking na enkele opmerkelijke uitspraken in een YouTube-filmpje. De Oostendse realityster, bekend sinds haar deelname aan ‘Temptation island’, verscheen vandaag voor de Brugse strafrechtbank, waar de fiscus 50.000 euro achterstallige belastingen terugvordert. De zaak zal pas op 8 oktober gepleit worden.

Begin 2023 kwam Megan Desaever in opspraak door in de Nederlandse podcast Rumag op YouTube openlijk toe te geven dat ze geen belastingen betaalde op haar OnlyFans-inkomsten. OnlyFans is een socialmediaplatform waar gebruikers lidgeld betalen voor naaktfoto’s en erotische filmpjes van modellen, influencers of andere publieke figuren. Het gerecht opende prompt een fiscaal onderzoek, maar op dat moment liep al een ander onderzoek naar onregelmatigheden in de voormalige sportsbar Carlito’s van haar vader in de Van Iseghemlaan in Oostende.

De deelneemster van ‘Temptation island’ en ‘Ex on the beach: double dutch’ bleek stroman te spelen voor haar vader, die na eerdere veroordelingen geen horecazaken meer mocht runnen. “Op papier werkte ik er als zelfstandige, maar eigenlijk deed ik er niets”, verklaarde ze aan de politie. Verder onderzoek wees uit dat vader en dochter ook op grote schaal sjoemelden met coronapremies. “Ze hebben samengewerkt om iedereen te bedotten”, oordeelde de Brugse rechtbank in april vorig jaar. Megan kreeg toen tien maanden cel met uitstel, haar vader vijftien maanden effectief. Ze moesten ook ruim 86.000 euro aan onterecht ontvangen premies terugbetalen.

Belastingontduiking

Maar de uitlatingen in Rumag brengen de Oostendse nu dus opnieuw in nauwe schoentjes. “Als je je belastingen correct aangeeft, is de helft weg. Dat vind ik gewoon oneerlijk”, vertelde Megan zonder schroom. De presentator kon zijn oren niet geloven en bestempelde haar handelswijze als ‘superdom’. Niet veel later werd Megan uit haar bed gelicht door enkele belastingcontroleurs.

Na twee jaar onderzoek moest Megan vandaag voor de correctionele rechtbank in Brugge verschijnen. Voor ‘fraude op de inkomstenbelasting’ riskeert ze niet enkel een celstraf en zware geldboete, maar ook de vereffening van alle achterstallige belastingen. De fiscus eist 50.000 euro niet-betaalde belastingen terug voor de inkomstenjaren 2021 en 2022. Het gaat om belastingen op inkomsten die Desaever in die jaren genereerde via onder meer de socialmediaplatformen OnlyFans en Friends2Friends.

Vol voor vrijspraak

De advocaat van de fiscus, Luc Deschepper, stelt dat Megan alle kansen kreeg om zich in regel te stellen. “Voor de beide inkomstenjaren werd de normale aanslagprocedure gevolgd”, stelt hij. “Ze kreeg telkens drie maanden tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslagen. Maar ze ging daar niet op in en liet alle kansen om zich te verantwoorden aan zich voorbijgaan. Ze liet alle termijnen verstrijken waardoor de aanslagen nu definitief zijn. We kunnen dan ook niet anders dan deze strafprocedure aangrijpen om de bedragen terug te vorderen.”

De zaak werd vandaag ingeleid, maar zal pas op 8 oktober gepleit worden. Gerard Soete, de advocaat van Megan Desaever, zal dan voor de vrijspraak gaan. “Er was geen enkele intentie om fiscale fraude te plegen. Ze was erg jong op het moment dat ze bekend werd. Ze was ondernemer nog voor ze het zelf besefte. Hierdoor was haar administratie misschien wel suboptimaal. We zullen de intentie om strafbare feiten te plegen ten stelligste betwisten.” (AFr)