Filiaalhouder in opleiding valt jonge jobstudentes lastig in Carrefour en moet zich verantwoorden voor de rechtbank

Drie mannen moeten zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor aanranding en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer. De drie dossiers werden woensdagochtend ingeleid, maar zullen pas op 19 april gepleit worden.

In de zomer van 2021 was een 44-jarige Oostendenaar als filiaalhouder in opleiding aan de slag bij Carrefour Market in Sint-Kruis. In die functie zou hij bij twee jonge jobstudentes ongeoorloofde avances gemaakt hebben. Zo verklaarde een slachtoffer dat ze plots een kus kreeg in de nek. De beklaagde zou na het werk ook ongewild met haar meegefietst zijn.

De zaak kwam woensdagochtend een eerste keer voor de rechtbank, maar werd meteen uitgesteld naar de zitting van 19 april.

Ook een 58-jarige man uit Hulshout moet zich voor gelijkaardige feiten verantwoorden. Tijdens zijn job als crisismanager van een woonzorgcentrum in Nieuwpoort zou hij in augustus 2021 een werkneemster op een seksuele manier benaderd hebben. Het slachtoffer verklaarde dat ze in de keuken in een hoekje werd gedreven.

Incident in een frituur in Nieuwpoort

Ten slotte zal de rechter zich ook moeten buigen over een incident in een frituur in Nieuwpoort. Eind oktober 2021 kreeg een jobstudente uit het Waalse Hannuit er naar eigen zeggen af te rekenen met handtastelijkheden door de uitbater. De 50-jarige Diksmuidenaar zou ook via berichten avances gemaakt hebben bij het slachtoffer.

Tijdens het onderzoek stelde het arbeidsauditoraat in alle zaken een bemiddeling voor, waardoor het dus niet tot een proces hoefde te komen. De verdachten hadden in dat geval bijvoorbeeld wel een cursus voor daders van seksueel geweld moeten volgen. De beklaagden wezen het voorstel tot bemiddeling af en zullen de feiten dus wellicht ook in de rechtbank betwisten. De komende maanden krijgen alle partijen de kans om hun standpunten op papier te zetten.

(MM)