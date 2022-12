Fikse uitbrander en rijverbod voor redder na 213 km/u op E403 in Marke: “Een staaltje onverantwoord rijgedrag”

213 kilometer per uur. Dat was de snelheid die een 21-jarige jongeman uit Lichtervelde de voorbije zomer op de E403 in Marke (Kortrijk) haalde. “Ik zag een rookpluim en haastte me in die richting om de hulpdiensten te kunnen bellen”, probeerde hij nog enigszins zijn vel te redden.

Op 30 juli 2022 merkte L.M. uit Lichtervelde in de buurt van de E403 een fikse rookpluim op. Hij duwde instinctief zijn gaspedaal stevig in en reed de brand tegemoet. Aan 213 kilometer per uur. De rookpluim bleek afkomstig van een bermbrand naast de snelweg maar andere passanten waren hem al voor om de hulpdiensten te bellen. “Dit is niet de normale snelheid die ik op een snelweg rijdt”, verontschuldigde de jongeman, die beroepshalve redder is, zich. “Het was onverstandig, totaal onverantwoord en niet goed te praten.”

Dat beaamde de politierechter volmondig. “Je was allerminst de held”, vond ze. “Integendeel. Je bracht je passagier en andere weggebruikers nog extra in gevaar. Een staaltje onverantwoord rijgedrag.” De politierechter veroordeelde de jongeman uit Lichtervelde tot een boete van 800 euro en een rijverbod van 2 maanden. Vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen. (LSi)