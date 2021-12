Fikse geldboete voor Oekraïner uit De Panne die met pistool op terrasje gaat zitten

Een 43-jarige man met de Oekraïense nationaliteit uit De Panne heeft een effectieve geldboete van 1.000 euro gekregen omdat hij met een luchtdrukpistool – niet van echt te onderscheiden – doodleuk op een terrasje ging zitten. “Ik gebruik het enkel om in het bos op blikjes te schieten”, verklaarde P.H.

Op 9 juni belde de kelner van een horecazaak in De Panne in paniek naar de politie. Hij was de klanten op zijn terras aan het bedienen en zag hoe klant P.H. een pistool had bovengehaald en dat op de stoel naast zich legde. “Bij aankomst van de politie had de man het pistool al onder zijn trui tussen zijn broeksriem verborgen”, sprak de procureur. “Bij een fouille werd het gevonden en het bleek om een replica Makarov te gaan, een niet van echt te onderscheiden luchtdrukpistool. Het is een verboden wapen om zomaar bij te hebben. Hij verklaarde het in Oostende te hebben gekocht en als hobby te gebruiken in het bos.”

“Maar heel even zichtbaar”

P.H. en zijn advocaat wilden de vrijspraak. “Het is onjuist dat het wapen op de stoel lag want het zal al die tijd achter zijn riem”, zeggen ze. “Misschien was het heel even zichtbaar. Maar daarom had hij dus niet de bedoeling dat in het openbaar te vertonen en vragen we de vrijspraak. Een veroordeling zou ook nadelig zijn voor zijn aanvraag tot nationaliteitswijziging.”

P.H. nam zelf ook het woord. “Ik gebruik het pistool alleen maar om met bolletjes op blikjes te schieten op het strand of in het bos. Als niemand bij me is”, sprak hij. De rechter veroordeelde hem tot 1.000 euro boete en verklaarde het pistool verbeurd. (JH)