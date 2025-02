“Fietsslot als boksbeugel gebruikt, ware afranseling met stok”: flakkagebruiker veroordeeld voor twee gewelddadige incidenten

Twee druggebruikers uit het Roeselaarse flakkamilieu gingen elkaar te lijf, maar zorgden ook op andere momenten voor overlast. Eén van hen zit in de cel, de andere daagde niet op voor zijn proces in Kortrijk. De afwezige had ongelijk, zo blijkt uit de straf van de rechter.

Op 29 oktober 2022 vlogen Islam A. en Abdallah M. (29) elkaar in de buurt van het station in de haren. A. was vergezeld van een minderjarige vriend en bleek de aanstoker van de vechtpartij. M. verweerde zich en gebruikte daarbij zelfs een fietsslot als boksbeugel. Op 13 december was het M. zelf die een slachtoffer met een stok afranselde. “Hij sloeg zowel op het hoofd als de handen”, aldus advocate Larissa Windey. “Dat is duidelijk op bewegende beelden te zien.”

Vonnis

M. is geen doetje en liep zowel in 2023 als in 2024 veroordelingen voor verkrachting, slagen, diefstal en drugs op. Reden waarom hij op vandaag in de cel zit. De openbare aanklager vorderde een effectieve celstraf van één jaar voor hem, en zes maanden voor zijn afwezige belager. Advocaat Randall Huysentruyt vroeg de rechter een voorwaardelijke celstraf met begeleidende voorwaarden op te leggen. “Hij wil het drugsmilieu definitief achter zich laten”, klonk het. De rechter gaf hem inderdaad nog een kans in de vorm van een volledig voorwaardelijke celstraf van één jaar met begeleidende voorwaarden. Islam A. kreeg een effectieve celstraf van zes maanden en een boete. (LSi)