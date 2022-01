Fietser met fysieke beperking riskeert zes maanden cel voor slagen aan 87-jarige vrouw op voetpad

Een 53-jarige Bruggeling riskeert zes maanden cel voor slagen aan een 87-jarige vrouw. De man, die fysiek beperkt is, zou het slachtoffer vanop zijn fiets geduwd hebben toen zij met haar hondje het voetpad versperde.

Op 10 september vorig jaar reed M.J. met zijn fiets over het voetpad langs de Haarakkerstraat in Brugge. Daarbij kwam hij in aanrijding met het hondje van een 87-jarige vrouw, die voor haar woning stond.

Gewond aan hand en schouder

De vrouw sprak hem hierover aan waarop hij “dit doe je om mij te kloten” zou hebben gesnauwd. “Het volgende moment gaf hij haar ook een duw”, verduidelijkte procureur Fauve Nowé. “Het slachtoffer viel en raakte gewond aan haar hand en schouder.”

Volgens buurtbewoners zorgde M.J. al langer voor problemen door zijn fietsgedrag. “Hij reageert telkens agressief en ziet zichzelf als het slachtoffer. Hij heeft geen schuldinzicht”, aldus de procureur, die zes maanden cel vroeg.

Aanslepende vete

Volgens de verdediging waren de feiten het gevolg van een aanslepende vete. “Mijn cliënt kampt met een vernauwing in zijn ruggenmerg en moet van de dokter grote schokken vermijden”, pleitte de advocate van M.J.

“Over kasseien fietsen is niet goed voor hem en dus durft hij al eens het voetpad kiezen als hij boodschappen doet. Maar in de Haarakkerstraat staat die vrouw hem telkens op te wachten om hem de weg te versperren.”

Duw ontkend

De rechter toonde geen begrip voor die uitleg. “U draait de rollen om”, stelde hij. “Die voetgangster zou niet op het voetpad mogen lopen terwijl jij er wel mag fietsen? De verkeersregels gelden voor iedereen.”

M.J. ontkende met klem dat hij de vrouw een duw gaf. “Op de beelden van een camera aan de overkant van de straat is alvast geen duw te zien”, ging zijn advocate verder. “Ze moet gestruikeld zijn toen ze omkeek”.

De advocate benadrukte dat de situatie intussen genormaliseerd is. “Mijn cliënt maakt voortaan een ommetje als hij boodschappen doet.” De rechter doet uitspraak op 15 februari. (AFr)